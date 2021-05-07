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Bu gece Kadir Gecesi mi? Kadir Gecesi saat kaça kadar sürer?

07.05.2021 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayının son günlerine doğru giderken Kadir Gecesi'nin ne zaman olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e Kuran-ı Kerim'in indiği gece olarak bilinen Kadir Gecesi bu gece mi, saat kaça kadar sürer soruları araştırılmaya başlandı. Peki bu gece Kadir Gecesi mi? Kadir Gecesi saat kaça kadar sürer? İşte yanıtı...

Bu gece Kadir Gecesi mi? Kadir Gecesi saat kaça kadar sürer?

Ramazan ayı 13 Nisan'da idrak etmişti. Müslümanlar oruçlarını tutup hatimlerini yapmaya devam ediyor. Ramazanın son günleri yaklaşmışken Kadir Gecesi'nin ne zaman olduğu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki bu gece Kadir Gecesi mi? Kadir Gecesi saat kaça kadar sürer?

BU GECE KADİR GECESİ Mİ? KADİR GECESİ SAAT KAÇA KADAR SÜRER?

Kur’an’da belirtildiği üzere Kadir Gecesi, içerisinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. Kur’an, Ramazan ayında ve bu gecede indirilmiştir. Kadir gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir. Fakat hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivayetler vardır. Zirr b. Hubeyş konu hakkında şöyle konuşmuştur: “Ubey b. Ka’b’a; (r.a.) İbn Mes’ud’un, (r.a.) ‘Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse kadir gecesine tesadüf edebilir.’ sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi: ‘Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah’a yemin olsun ki, kadir gecesi Ramazan ayındadır. Kadir gecesi; Resûlullah’ın (s.a.s.) bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da Ramazan’ın 27. gününün gecesidir. O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınları gözü almayacak şekilde doğmasıdır’” (Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 179).

Yine Abdullah b. Ömer’den gelen bir rivayette ise Hz. Peygamber “Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın.” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, VIII, 426) buyurmuştur. Böylece Ramazan ayının 27. gecesini ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir.

Yani Kadir Gecesi'ne kısa bir süre kaldı. Müslüman alemi için oldukça önemli olan Kadir Gecesi bu sene 8 Mayıs 2021 tarihinde yani Cumartesi günü idrak edilecek.


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Kadir gecesi Ramazan

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