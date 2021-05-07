Ramazan ayı 13 Nisan'da idrak etmişti. Müslümanlar oruçlarını tutup hatimlerini yapmaya devam ediyor. Ramazanın son günleri yaklaşmışken Kadir Gecesi'nin ne zaman olduğu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki bu gece Kadir Gecesi mi? Kadir Gecesi saat kaça kadar sürer?

BU GECE KADİR GECESİ Mİ? KADİR GECESİ SAAT KAÇA KADAR SÜRER?

Kur’an’da belirtildiği üzere Kadir Gecesi, içerisinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. Kur’an, Ramazan ayında ve bu gecede indirilmiştir. Kadir gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir. Fakat hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivayetler vardır. Zirr b. Hubeyş konu hakkında şöyle konuşmuştur: “Ubey b. Ka’b’a; (r.a.) İbn Mes’ud’un, (r.a.) ‘Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse kadir gecesine tesadüf edebilir.’ sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi: ‘Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah’a yemin olsun ki, kadir gecesi Ramazan ayındadır. Kadir gecesi; Resûlullah’ın (s.a.s.) bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da Ramazan’ın 27. gününün gecesidir. O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınları gözü almayacak şekilde doğmasıdır’” (Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 179).