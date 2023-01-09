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Bu görüntüler Edirne'den! İlginç kıyafetler giyip ev ev gezerek camlara vurdular: Nedeni ise...

09.01.2023 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Naipyusuf köyü, Balkan geleneği 'Koleda' kutlaması çerçevesinde ilginç görüntülere sahne oldu. Bin yıllık gelenek olan 'Koleda' kutlamaları kapsamında vatandaşlar korkunç kıyafetler giydi. Çeşitli maskeler de takan oldu. Vatandaşlar, korkunç kıyafetleriyle gece geç saatlere kadar ev ev gezdi, camlara vurdu ve gelenek gereği insanları korkuttu. İlginç gecede kabak tatlısı ikramı yapıldı.

Bu görüntüler Edirne'den! İlginç kıyafetler giyip ev ev gezerek camlara vurdular: Nedeni ise...

Bin yıllık gelenek olan Koleda, Edirne'de birbirinden şaşırtıcı anlar ortaya çıkarttı. Havsa ilçesine bağlı Naipyusuf köyü ise bin yıllık Balkan geleneği olan 'Koleda' kutlanırken birbirinden ilginç görüntülere sahne oldu. Korkunç kıyafetler giyen çok sayıda vatandaş, bakın neler yaptı! İşte detaylar...

YÜZLER BOYANDI, MASKELER KATILDI! BİN YILLIK GELENEK KAPSAMINDA KÖY HALKI KORKUTULDU

İHA'nın haberine göre vatandaşlar, korkunç kıyafetler giymelerinin ardından yüzlerini boyadı. Çeşitli maskeler de takan vatandaşlar, gelenek gereği sokak sokak gezip köy halkını korkuttu.

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Köy meydanında buluşan katılımcılar, burada yakılan ateşlerin etrafında toplandı.

Bin yıllık gelenek: Koleda! Kırklareli'de korku gecesi kutlandı Bin yıllık gelenek: Koleda! Kırklareli'de korku gecesi kutlandı

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Öte yandan evlerin camlarına vurulduğu da kameralara yansıdı.

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Daha sonra köy sakinlerinin yaptığı kabak tatlısı, tepsilerde konuklara ikram edildi.

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