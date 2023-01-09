Bu görüntüler Edirne'den! İlginç kıyafetler giyip ev ev gezerek camlara vurdular: Nedeni ise...

Bin yıllık gelenek olan Koleda, Edirne'de birbirinden şaşırtıcı anlar ortaya çıkarttı. Havsa ilçesine bağlı Naipyusuf köyü ise bin yıllık Balkan geleneği olan 'Koleda' kutlanırken birbirinden ilginç görüntülere sahne oldu. Korkunç kıyafetler giyen çok sayıda vatandaş, bakın neler yaptı! İşte detaylar...

YÜZLER BOYANDI, MASKELER KATILDI! BİN YILLIK GELENEK KAPSAMINDA KÖY HALKI KORKUTULDU

İHA'nın haberine göre vatandaşlar, korkunç kıyafetler giymelerinin ardından yüzlerini boyadı. Çeşitli maskeler de takan vatandaşlar, gelenek gereği sokak sokak gezip köy halkını korkuttu.

Köy meydanında buluşan katılımcılar, burada yakılan ateşlerin etrafında toplandı.

Öte yandan evlerin camlarına vurulduğu da kameralara yansıdı.

Daha sonra köy sakinlerinin yaptığı kabak tatlısı, tepsilerde konuklara ikram edildi.



