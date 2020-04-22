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Bu görüntüler hayvanseverleri ayağa kaldırdı

DÜNYA HABERLERİ  | 22.04.2020 14:39 | Son Güncelleme

Çin'deki bir hayvanat bahçesinde durmadan aynı rotayı izleyerek daireler çizen Bengal Kaplanı'nın videosu sosyal medyada tepki çekti. Hayvanseverlerin kaplanın depresyona girdiği yönünde eleştirilerinin ardından yetkililer, hayvana psikolojik destek sağlandığını açıkladı.

Bu görüntüler hayvanseverleri ayağa kaldırdı

Pekin Hayvanat Bahçesi'nde çekilen ve 10 milyondan fazla kez izlenen videoda küçük bir alana kapatılmış olan beyaz bir Bengal Kaplanı'nın saatlerce daireler çizerek dolaştığı anlara dair görüntüler hayvanseverleri ayağa kaldırdı.

Sosyal medyada kullanıcıların çoğu kaplanın dar alana hapsedilmesi nedeniyle depresyona girdiğini ve derhal oradan çıkarılması gerektiğini yazdı.

Bu tepkilerin ardından konuyla ilgili açıklama yapan hayvanat bahçesi yetkilileri, görüntülerin yeni olmadığını açıkladı. Yetkililer kaplandaki 'tuhaf' davranışları Mart sonunda fark ederek yerini değiştirdiklerini ve hayvana psikolojik destek sağladıklarını belirtti.

Daily Star gazetesine konuşan bir hayvanat bahçesi çalışanı ise kaplana yüzme ve orman etkinlikleri yaptırıldığını bu sayede normale döndüğünü açıkladı. Ancak gazete, sosyal medya kullanıcıları tarafından Nisan ayında yayınlanan fotoğraflarda kaplanın hala daireler çizmeye devam ettiğinin görüldüğünü savundu.

Geçen haftalarda da ülkedeki Yunnan Safari Parkı'nın ziyaretçiler için başlattığı 'interaktif programın' görüntüleri tepki çekmişti. Program kapsamında, 'hayvanları aktif tutmak için' ziyaretçilerin olta benzeri sopalar yoluyla kaplanları beslemelerine izin vermişti.


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bengal kaplanı Depresyon çin hayvanat bahçesi

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