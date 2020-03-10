Bu görüntüler şoke etti! Ellerinizi yıkamadan öncesi ve sonrası

Kovid-19 diye bilinen koronavirüs, dünya genelinde yayılmaya devam ediyor ve öldürücü hastalığın yayılışını kontrol altına almak isteyen sağlık kuruluşları temel koruyucu önlemleri teşvik etmeye çalışıyor. Bu önlemlerden biri de el yıkamak.

Bu önlem aşikar görünse de internette yayılan morötesi ışık altında çekilmiş bir dizi fotoğraf, el yıkamakla eli iyi yıkamak arasındaki farkı ortaya koyuyor.

Oyuncu Kristen Bell'in bu hafta Instagram'da paylaştığı 6 fotoğraftan oluşan kolaj, yıkanmamış ve tam 30 saniye boyunca sabunla yıkanmış eller arasındaki önemli farkı gösterdi.

Oyuncu, görselle birlikte şunları yazdı:

Annem bana el yıkamanın morötesi ışık altındaki karşılaştırmasını gönderdi. 30 SANİYE SABUNLA YIKAYIN!!!

6 fotoğraf da Glo-Germ isimli (mikroba yapışan ve sadece morötesi ışık altında görünür olan) bir krem kullanılarak bir kadının elinde ne kadar bakteri bulunduğu morötesi ışıkla görünür hale getiriyor.

Fotoğraflar, "yıkamadan önce", "durulama ve silkeleme", "6 saniye sabunsuz" ve "30 saniye sabunlu" gibi farklı temizlik kademelerinde ellerin durumunu gösteriyor.