Bu görüntüler şoke etti! Ellerinizi yıkamadan öncesi ve sonrası

Kovid-19 diye bilinen koronavirüs, dünya genelinde yayılmaya devam ediyor ve öldürücü hastalığın yayılışını kontrol altına almak isteyen sağlık kuruluşları temel koruyucu önlemleri teşvik etmeye çalışıyor. Bu önlemlerden biri de el yıkamak.
Bu önlem aşikar görünse de internette yayılan morötesi ışık altında çekilmiş bir dizi fotoğraf, el yıkamakla eli iyi yıkamak arasındaki farkı ortaya koyuyor.
Oyuncu Kristen Bell'in bu hafta Instagram'da paylaştığı 6 fotoğraftan oluşan kolaj, yıkanmamış ve tam 30 saniye boyunca sabunla yıkanmış eller arasındaki önemli farkı gösterdi.
Oyuncu, görselle birlikte şunları yazdı:
Annem bana el yıkamanın morötesi ışık altındaki karşılaştırmasını gönderdi. 30 SANİYE SABUNLA YIKAYIN!!!
6 fotoğraf da Glo-Germ isimli (mikroba yapışan ve sadece morötesi ışık altında görünür olan) bir krem kullanılarak bir kadının elinde ne kadar bakteri bulunduğu morötesi ışıkla görünür hale getiriyor.
Fotoğraflar, "yıkamadan önce", "durulama ve silkeleme", "6 saniye sabunsuz" ve "30 saniye sabunlu" gibi farklı temizlik kademelerinde ellerin durumunu gösteriyor.
İlk birkaç fotoğraf geriye kalan bakteri yoğunluğunu ortaya çıkarırken, birbirine daha yakın olsa da 15 saniye ve 30 saniye sabunla yıkama arasındaki kayda değer farkı da ortaya çıkardı.
Bell'in Instagram hesabındaki gönderi şimdiye kadar 428 binden fazla beğeni topladı ve büyük kısmını bu fotoğrafları çocuklarına göstermeyi planlayan ebeveynlerin yazdığı binlerce yorum aldı.
Bir yorumda şu ifadeler yer aldı:
5 yaşındaki çocuğumun elinin bu şeyin altında nasıl görüneceğini hayal edebiliyorum.
Bir diğer kullanıcı da şunları yazdı:
Çocuklarıma aynen göstereceğim, umarım işe yarar.
Birleşik Krallık'ın ulusal sağlık kurumu NHS'ye göre, ellerinizi en az 20 saniye ya da "İyi ki doğdun" şarkısını iki kez söyleyecek kadar uzun süre boyunca yıkamalısınız.
Kurum, tüm eli kaplamaya yetecek kadar sabunu uygulanmadan önce ellerin ıslatılmasını ve ardından iki elin ovularak yıkanmasını tavsiye ediyor.
Uygun yönteme göre bir el kullanarak diğerinin arkası ovulması ve parmakların arkasını avuç içine sürtmeden önce parmak aralarının temizlenmesi gerekiyor.
NHS tuvaletten sonra, çiğ yiyecekleri tutmadan hem önce hem sonra, bir yiyeceği elinize almadan veya yemeden önce ve hapşırdıktan, öksürdükten veya burnunuzu temizledikten sonra ellerin bu yöntemle yıkanmasını öneriyor.