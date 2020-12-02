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  4. Bu görüntüler Van'da çekildi! Alkol alan kadın kendini yerden yere attı

Bu görüntüler Van'da çekildi! Alkol alan kadın kendini yerden yere attı

02.12.2020 14:46 | Son Güncelleme:
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Alkıl aldığı öğrenilen bir kadının sosyal medyada paylaşılan görüntüleri büyük yankı uyandırdı. Yayınlanan videoda kadının kendini yerden yere attığı görüldü. İşte Van'da çekildiği öğrenilen o görüntüler...

Van'da kentin işlek caddelerinden birinde cep telefonuyla çekilen görüntülerde, ayakta durmakta güçlük çektiği için zaman zaman yere düşen, dengesini yitirdiği için sağa sola çarpan, hatta bazen yola yatıp, bazen de otomobillerin ön kaportasına uzanarak trafiği engelleyen kadın cep telefonuyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı.

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Görüntülerdeki kadının uyarılara ve hakkındaki işlemlere rağmen zaman zaman yine caddeye çıktığı ve kendisine yine müdahale edildiği öğrenildi.

Uyuşturucuyu bırakan kadının inanılmaz değişimiUyuşturucuyu bırakan kadının inanılmaz değişimi

Gece saatlerinde devriye görevi yapan polis ekiplerinin kadınla ilgili bugüne kadar defalarca işlem yaptığı belirtildi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Van Valiliği, sosyal medya üzerinden “Van’da uyuşturucu madde kullanımı gençleri zehirlemeye devam ediyor” başlığıyla paylaşılan videoyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Sosyal medya üzerinden paylaşılan videodaki S.Ö. isimli kadın şahıs, 2 Aralık 2020 günü Emniyet Müdürlüğü 2 Nisan Şehit Nihat Akbaş Polis Merkezi Amirliğine müracaat ederek, sosyal medya üzerinden yayınlanan görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu belirtmiştir. S.Ö., 1 Aralık 2020 günü saat 01.00 sıralarında alkollü olduğunu, alkolün etkisiyle kendisini yola attığını, akabinde taksiye binerek konakladığı otele gittiğini ifade etmiştir. Bu zamana kadar kesinlikle uyuşturucu ve uyarıcı herhangi bir madde kullanmadığını, kendisinden habersiz görüntülerini çeken, paylaşan ve sosyal medya üzerinden kötü yorumlarda bulunan şahıs ve şahıslardan şikayetçi olduğunu beyan etmiştir. Olayla ilgili ‘Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirilmesi’ suçundan tahkikat başlatılmıştır” denildi.

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DHA


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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Allah'ım sen çoluğunu çocuğumuzu koru
İÇKİ KÖTÜLÜKLERİN ANASIDIR. HZ MUHAMMED(SAV)
@keremsarac1984 burada olay içki değil kardeş sanırım abla eroin gibi yüksek bağımlılık yapan bir madde kullanmış veya yoksunluğunu yaşıyor yazık.
Büyük ihtimalle flakke aldı arka sokaklar dizinde bile konu olmuştu Allah şifasını versin

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