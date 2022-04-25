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  4. Bu görüntülere yürek dayanmaz! Minibüs altında kalan 2 yaşındaki Doruk'tan acı haber

Bu görüntülere yürek dayanmaz! Minibüs altında kalan 2 yaşındaki Doruk'tan acı haber

25.04.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kahreden bir olay meydana geldi. 2 yaşındaki Doruk Dikbaş, apartmanın önünde oynarken aniden yola fırlayınca minibüsün altında kaldı. Hastaneye kaldırılan minik Doruk'tan acı haber geldi. Doruk, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan kahreden görüntülerin yer aldığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kahreden olay, dün öğle saatlerinde Manavgat'ın Aşağı Hisar Mahallesi 4606 Sokak'ta meydana geldi. Apartman önünde oynayan Doruk Dikbaş, iddiaya göre, aniden yola fırlayınca V.Ç.'nin kullandığı minibüsün altında kaldı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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2 YAŞINDAKİ DORUK'TAN ACI HABER GELDİ

Sağlık ekipleri olay yerine gelmeden yakınları tarafından minibüsün altından çıkarılan minik Doruk, götürüldüğü Manavgat Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Doruk Dikbaş'ın cenazesi morga konuldu. Gözaltına alınan minibüs sürücüsü V.Ç. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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KAHREDEN ANLAR KAMERADA

Kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Bir apartmanın önünden koşarak çıkan çocuğun, yolda seyir halindeki minibüsün tamponuna çarparak aracın altında kalış anı görüntülere yansıdı.

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Minik Doruk'un bedeninin, yakınları tarafından minibüsün altından çıkarılarak hastaneye götürülüşü de görüntülerde yer aldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya Manavgat
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