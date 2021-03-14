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  4. Bu görüntüye tepki yağdı: Hem kaydetti hem 'maşallah' dedi!

Bu görüntüye tepki yağdı: Hem kaydetti hem 'maşallah' dedi!

14.03.2021 16:33 | Son Güncelleme:
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Antalya'nın Kepez ilçesinde köprüden su kanalına atlayan çocukları durdurmak yerine görüntüleyerek 'Maşallah' diyen kişi tepki topladı. İşte cep telefonuna yansıyan o anlar...

Sosyal medyada paylaşılıp tepkilere neden olan görüntü, Antalya’nın Kepez ilçesinde çekildi. Kütükçü Mahallesi’nde su kanalındaki köprüye gelen ve yaşları 7 ila 10 arasında değişen 4 çocuktan birisi, kanala atlamak için hazırlık yaptı. Bu sırada diğer çocuklar arkadaşlarının atlaması için tezahüratta bulundu. Köprünün korkuluklarını aşan çocuk, kendisini çeken yetişkin kişiye, “Abi videoyu izleteceksin tamam mı” dedikten sonra 10’a kadar sayıp akıntının olduğu su kanalına atladı.

'MAŞALLAH' DİYEREK DESTEK VERDİ

Görüntüler, çocuğun suya düşmesinin ardından sona ererken, uyarması gereken yerde ‘maşallah’ diyerek atlayış yapan çocuğu destekleyen kişi, izleyenlerin tepkisini çekti.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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