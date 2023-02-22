'Bu görüntüyü kabul etmiyorum' O paylaşım olay oldu! 'Genel Başkanıma iftirası ortada dururken...'

Türkiye'nin ve siyasilerin ana gündemi deprem olurken bir yandan siyasiler arasında da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Yaşar Okuyan "Bugün CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile yarım saati aşan bir süre TBMM'deki CHP grup odasında görüştük. Deprem ve seçimleri ele aldık" şeklinde sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı. İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan'dan Okuyan'a sert yanıt geldi.

"BU GÖRÜNTÜYÜ KABUL ETMİYORUM"

Geçtiğimiz aylarda "Akşener ile ilgili elimde dosyalar var, bunları Kılıçdaroğlu'na teslim ettim" diyen Okuyan'ın paylaşımına Özkan "Bu yalancının Genel Başkanıma iftirası ortada dururken, bu görüntüyü kabul etmiyorum." sözleriyle yanıt verdi. Özkan, bu sözleriyle Okuyan’ın Kılıçdaroğlu ile görüşmesine tepkisini gösterdi.



