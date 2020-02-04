Bu güneş paneli geceleri de çalışıyor!

Üniversitenin internet sitesinde aktarılana göre yeryüzü uzaydan çok daha sıcak olduğu için ısıl ışınım hücreleri, gece gökyüzüne doğrultuklarında kızılötesi ışınımı soğurabiliyor.

Gündüz Güneş ışınlarıyla ısınan Dünya, gece bu kızılötesi dalgaları uzaya yayarak kendini soğutuyor. Bilim insanları bu yayılan enerjiyi, aslında motorların yaydığı fazla ısıyı yeniden kullanılabilir hale getirmek için çalışılan “ısıl ışınım hücresi” isimli cihazlar aracılığıyla elektriğe dönüştürmek istiyor.

Kaliforniya Üniversitesi Davis’ten elektronik mühendisliği profesörü Jeremy Munday, sürecin normal güneş pillerine benzediğini ama ters yönde işlediğini ifade ediyor. Geleneksel paneller Güneş’ten gelen morötesi ışığın soğurulmasına dayanırken yeni teknoloji, çevresinden daha sıcak nesnelerin yaydığı kızılötesi ısı dalgalarını kullanıyor.

Profesör Munday bunu şöyle açıklıyor:

Sıradan bir güneş hücresi, güneş ışığını soğurarak güç üretir. Işık cihazda bir gerilim oluşturarak elektriğin akmasına yol açar. Bu yeni cihazlardaysa ışık soğurulmak yerine salınıyor ve akımla gerilim ters yönde oluşuyor ancak yine de güç üretmiş oluyorsunuz. Başka malzemeler kullanmanız gerekse de altında yatan fizik kuralları aynı.

Araştırmacılar ayrıca, doğrudan gelen Güneş ışığını engelleyerek ya da yönünü değiştirerek sadece gece değil, gündüz de çalışabileceğini söylüyor.

Yeni tip paneller gün boyu çalışabilme kabiliyetleri sayesinde, güneş enerjisine dayalı elektrik hatlarında yaşanan gece ve gündüz arasındaki denge sorununa da yaratıcı bir çözüm sunabilir.

Profesör Munday ve yeni makalede de imzası bulunan yüksek lisans öğrencisi Tristan Deppe, artık bu panellerin verimliliğini ve ürettikleri güç miktarını arttırmaya çalışacak.

