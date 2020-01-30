Bu hafta 6 film vizyona girecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 6 film vizyona girecek.

"Uluslararası En İyi Film" ve "En İyi Belgesel" kategorilerinde Kuzey Makedonya'nın Oscar adayı olan "Bal Ülkesi" izleyicilerle buluşacak.

Tamara Kotevska ve Ljubomir Stefanov'un yönetmenliğini paylaştığı belgesel, arıcılıkla uğraşan bir ailenin yaşamını konu ediniyor.

Dram türündeki yapımda, Hatidze Muratova, Nazife Muratova ve Hussein Sam gibi isimler rol alıyor.

- "Aşk Tesadüfleri Sever 2"

Başrollerini Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan ve Aytaç Şaşmaz'ın paylaştığı "Aşk Tesadüfleri Sever 2", 2010 yapımı aynı adlı filmin devam halkası olarak sinemaseverlerin karşısına çıkacak.

Ömer Faruk Sorak ve İpek Sorak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu romantik ve dram türündeki film, izleyiciyi 1960'lardan bugüne uzanan romantik bir yolculuğa çıkarıyor. Film, iki farklı dönemde geçen gerçek bir yaşam öyküsüne dayanırken, geçmiş ile bugünün ilişkilerini karşılaştırıyor.

- "Eltilerin Savaşı"

Onur Bilgetay'ın yönettiği "Eltilerin Savaşı", iki elti olan "Sultan" ve "Gizem" arasında yaşanan tatlı çekişmelere ve bitmek bilmeyen rekabete odaklanıyor.