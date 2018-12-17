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Bu hafta çıkacak oyunlar! (17 - 21 Aralık)

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.12.2018 14:26 | Son Güncelleme

17 Aralık haftası içerisinde bizleri oldukça farklı ve bol yapımlar karşılıyor olacak. İşte bu haftanın oyunları!

Bu hafta çıkacak oyunlar! (17 - 21 Aralık)

17 Aralık haftası içerisinde bizleri oldukça farklı ve bol yapımlar karşılıyor olacak.

Firewatch'un Nintendo Switch versiyonu bu hafta oyuncuların beğenisine sunulacak. Belki de haftanın en güzel haberlerinden biri de bu. Bunun dışında Switch ve PC için birçok indie yapımda çıkışını gerçekleştirmiş olacak. Lafı daha fazla uzatmadan sizleri bu haftanın oyunları ile baş başa bırakıyorum.
Bu hafta çıkacak oyunlar! (17 - 21 Aralık)

17 Aralık

Nippon Marathon (PS4, PC)
Firewatch (Switch)
Koloro (Switch)
Wondershot (Switch)

18 Aralık

Donut County (Xbox One, Switch)
Sheltered (Switch)
Warhammer: Vermintide 2 (PS4)
Beats Fever (PS4)
Gun Club VR (PS4)
Dreamwalker (PS Vita)
One Word By Powgi (PS4, PS Vita)
Scintillatron 4096 (PS4, PS Vita)
London Detective Mysteria (PC, PS Vita)

19 Aralık

ATLAS (PC)
Hellfront: Honeymoon (PS4, Xbox One, PC)
RAZED (PS4, Switch)
R-Type Dimensions (PS4)
VR Apocalypse (PS4)
Atari Flashback Classics (PS Vita)

20 Aralık

Leopoldo Manquiseil (Switch, PC)
Blacksea Odyssey (Switch)
Chronus Arc (Switch)
Horizon Shift '81 (Switch)
Kingmaker: Rise to the Throne (Switch)
Funghi Puzzle: Funghi Explosion (Switch)

21 Aralık

Asdivine Hearts II (Xbox One, PC)
Sundered (Xbox One, Switch)
Fitness Boxing (Switch)
Dynamite Fishing - World Games (Switch)
Clouds & Sheep 2 (Switch) - Ünsal Sarıtoprak

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
oyun teknoloji

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