17 Aralık haftası içerisinde bizleri oldukça farklı ve bol yapımlar karşılıyor olacak.
Firewatch'un Nintendo Switch versiyonu bu hafta oyuncuların beğenisine sunulacak. Belki de haftanın en güzel haberlerinden biri de bu. Bunun dışında Switch ve PC için birçok indie yapımda çıkışını gerçekleştirmiş olacak. Lafı daha fazla uzatmadan sizleri bu haftanın oyunları ile baş başa bırakıyorum.
Bu hafta çıkacak oyunlar! (17 - 21 Aralık)
17 Aralık
Nippon Marathon (PS4, PC)
Firewatch (Switch)
Koloro (Switch)
Wondershot (Switch)
18 Aralık
Donut County (Xbox One, Switch)
Sheltered (Switch)
Warhammer: Vermintide 2 (PS4)
Beats Fever (PS4)
Gun Club VR (PS4)
Dreamwalker (PS Vita)
One Word By Powgi (PS4, PS Vita)
Scintillatron 4096 (PS4, PS Vita)
London Detective Mysteria (PC, PS Vita)
19 Aralık
ATLAS (PC)
Hellfront: Honeymoon (PS4, Xbox One, PC)
RAZED (PS4, Switch)
R-Type Dimensions (PS4)
VR Apocalypse (PS4)
Atari Flashback Classics (PS Vita)
20 Aralık
Leopoldo Manquiseil (Switch, PC)
Blacksea Odyssey (Switch)
Chronus Arc (Switch)
Horizon Shift '81 (Switch)
Kingmaker: Rise to the Throne (Switch)
Funghi Puzzle: Funghi Explosion (Switch)
21 Aralık
Asdivine Hearts II (Xbox One, PC)
Sundered (Xbox One, Switch)
Fitness Boxing (Switch)
Dynamite Fishing - World Games (Switch)
Clouds & Sheep 2 (Switch) - Ünsal Sarıtoprak
Kaynak: Teknolojioku
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