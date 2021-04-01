Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenen koronavirüs risk haritası ve değişen vaka oranlarıyla birlikte hafta sonu yasaklarının devam edip etmediği vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Peki bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak?

BU HAFTA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? HAFTA SONU HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK?

Yayınlanan yeni tabloda 17 olan kırmızı il sayısı 58’e çıktı. İstanbul, Ankara, İzmir yeni haritada kırmızıya bürünürken yalnızca Şırnak mavi kategoride bulunuyor. Korona virüsü ile mücadele, 1 Mart'ta ilan edilen risk haritası, düşük, orta, yüksek, çok yüksek olarak sınıflandırılan illerdeki vaka sayıları ve yeni normalleşme sürecinin ilk bir ayının değerlendirildiği toplantının ardında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bazı açıklamalarda bulundu.

Yeni kararlara göre hafta içi günlerde 21.00 ve 05.00 saatleri arasında tüm Türkiye’de sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.Hafta sonlarında düşük ve orta risk grubunda bulunan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi yine 21.00 ve 05.00 saatleri arasında uygulanacak. Yüksek risk grubunda yer alan illerde ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00 ile Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi günü saat 21.00’de başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayarak Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacak. Çok yüksek risk grubunda bulunan illerde ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma günü saat 21.00 itibariyle başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de sona erecek şekilde uygulanacak.