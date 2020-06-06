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Bu hafta ücretsiz olarak dağıtılacak oyun: Overcooked

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.06.2020 11:18 | Son Güncelleme

GTA V, Borderlands Handsome Collection, Civilization VI ve daha bir çok oyunu ücretsiz olarak dağıtan Epic Games Store bu gün fiyat olarak çok yüksek olmayan bir oyun dağıtıyor.

Bu hafta ücretsiz olarak dağıtılacak oyun: Overcooked

Oyun 39TL değerinde oldukça eğlenceli bir oyun olan Overcooked. Oyunda size verilen süre içerisinde yemekleri çıkarmaya çalışıyorsunuz. Ancak bunu yaparken dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü yemeği ocakta unutursanız tüm gemiyi yakabilirsiniz. Oyunda genel amaç farklı tezgahlarda farklı tatlar çıkarmak. Bazen bir çorba yapacaksınız bazen ise bir hamburger.

Bildiğiniz gibi  Epic Games Store, 2 Borderlands oyunu ve 50 DLC’yi tamamen ücretsiz olarak dağıtıyor. Oyunları kütüphanenize eklemek için son gün bu gündü. Eğer bu fırsatı kaçırdıysanız üzülmeyin. Çünkü Steam’in azılı rakibi her perşembe başka bir oyunu ücretsiz olarak dağıtacağını açıkladı.

Bu oyunların ücretsiz olarak dağıtılması oyun marketinin tanınırlığını arttırdı. Bununla birlikte marketin CEO’su ücretsiz oyun kampanyalarının diğer oyun marketleri de olumlu etkilediğini açıkladı. Örneğin GTA V’in ücretsiz olarak dağıtıldığı hafta Steam’de GTA V satışlarında artış yaşanmış. Market 3 Ağustos 2020 tarihinde piyasaya sürülecek olan Total War Saga: TROY’u da oyun çıktıktan sonra 24 saat boyunca bedava dağıtacak.

Overcooked, Epic Games üzerinden nasıl bedava indirilir?

  • Adım #1: Epic Games’in ücretsiz indirme sayfasına buradan ulaşın,
  • Adım #2: Sağ alt köşedeki YÜKLE butonuna tıklayın,
  • Adım #3: Epic Games hesabınıza giriş yapın,
  • Hesabınız yoksa Kayıt Ol diyerek üye olun
  • Adım #4: Açılan penceredeki SİPARİŞ VER butonuna tıklayın,
  • Adım #5: Epic Games başlatıcısı yüklüyse açın,
  • Epic Games başlatıcısı yüklü değilse indirip kurun,
  • Adım #6: Epic Games Launcher’ı açın,
  • Adım #7: Kütüphane bölümüne gelerek Overcooked’u ücretsiz indirin.

Oyunun tanıtım videosunu buradan izleyebilirsiniz

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