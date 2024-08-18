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  4. Bu hareketler kurtulmasını sağladı! Sokak köpeklerinin saldırısını 'karate' ile püskürttü

Bu hareketler kurtulmasını sağladı! Sokak köpeklerinin saldırısını 'karate' ile püskürttü

18.08.2024 10:31
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Erzurum'da 4 çocuk babası adam, sabah işe giderken sürü halinde gezen sokak köpekleri ile karşılaştı. Üzerine doğru gelen köpeklerden geri geri giderek korunmaya çalışan 40 yaşındaki adam, sürü halinde gezen başıboş köpeklerin saldırısından karate hareketleri yaparak kurtuldu. Geçen yıl da köpeklerin saldırısına uğradığını belirten adam, "Benim yerimde bir çocuk da olabilirdi. Allah saklasın ölebilirdi de. O saatlerde kimse yoktu." dedi.

Bu hareketler kurtulmasını sağladı! Sokak köpeklerinin saldırısını 'karate' ile püskürttü

Olay, Yakutiye ilçesindeki oto sanayi sitesinde meydana geldi. Özel bir servisin işletmeciliğini yapan Halim Doğru (40, sabah işe giderken sürü halinde gezen sokak köpekleri ile karşılaştı. Üzerine doğru gelen köpeklerden geri geri giderek korunmaya çalışan Doğru, karate benzeri hareketler yapmaya başladı. Etrafını saran köpeklere tekmeler savuran Doğru, yara almadan kurtulmayı başardı. Bu arada çevreden yetişen bir vatandaş da köpekleri uzaklaştırmasına yardımcı oldu. Doğru'nun sokak köpekleri ile mücadelesi güvenlik kamerasına yansıdı.

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'KARATE HAREKETLERİ YAPARAK KENDİMİ KURTARABİLDİM'

Halim Doğru, geçen yıl da köpeklerin saldırısına uğradığını belirterek, "Sabah işime yürüyerek gelirken köpek saldırısına maruz kaldım. Karate hareketleri yaparak kendimi kurtarabildim.

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Benim yerimde bir çocuk da olabilirdi. Allah saklasın ölebilirdi de. O saatlerde kimse yoktu. Devletimizin buna acil olarak el atmasını istiyoruz. Bazıları yasaya itiraz ediyor ama kendileri belli ki saldırıya uğramamış" dedi. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum Karate saldırı sokak köpekleri
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