Bu hareketler sayesinde eviniz yeni spor salonunuz olacak! İşte dumbel ile evde yapılabilecek göğüs hareketleri...

Sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeniz için vücudunuzu zinde tutmanız önemli. Düzenli spor yapmak ise bu durumun olmazsa olmazı. Peki, ne kadar sıklıkla spor yapıyorsunuz? İşte sadece bir çift dumbel ile evinizi spor salonuna dönüştürecek göğüs hareketleri sizlerle!

FLOOR PRESS

Dumbelleri elinize alarak yere sırtüstü uzanın. Dizlerinizi 45 derecelik açıyla bükün.

Dumbelleri yatayda göğsünüzle, dikeyde ise omuzlarınızla aynı hizada olacak şekilde konumlandırıp yukarı kaldırın. Sıkıca tuttuğunuzdan emin olmalısınız.

Hizanızı bozmadan dumbelleri göğsünüze yaklaştırın.

Daha sonra aynı hizada yukarı itin. Bunu yaptığınız esnada göğüs kaslarınızı hissetmeye çalışın.

Dumbelleri dirsekleriniz yere değene kadar yavaşça yere indirin. Tekrar yukarı iterek ilk tekrarınızı tamamlayın.

CLOSE GRIP FLOOR PRESS

Sırtüstü yere uzanın ve dizlerinizi 45 derecelik açıyla bükün.

Dumbelleri elinize alarak kollarınızı avuç içleriniz birbirine bakacak şekilde yukarı doğru itin.

Duruşunuzu koruyarak dumbelleri havada birleştirin.

Bitişik şekilde tuttuğunuz dumbelleri yavaş ve kontrollü bir şekilde göğsünüzün ortasına indirin.

Yine duruşunuzu bozmadan dumbelleri aynı hizada yukarı doğru itin ve ilk tekrarınızı tamamlayın.

FLOOR FLY PRESS

Dizlerinizi bükerek yere sırtüstü uzanın.

Dumbelleri elinize alın ve kollarınızı avuç içleriniz birbirine bakacak şekilde tutarak ağırlıkları yukarı doğru itin.

Yukarı ittiğiniz sırada bir ağaca sarıldığınızı düşünün. Böylece hareketi daha doğru ve verimli bir şekilde yapacaksınız.

Ardından kollarınızı aynı anda kontrollü bir şekilde yana doğru indirin. Avuç içlerinizin duruşunu koruyun.

Elinizdeki ağırlıkları zemine indirmeden önce ikinci ve üçüncü adımları tekrarlayın. Ağırlıkları yukarı doğru kaldırırken göğsünüzü sıkmaya çalışın.

İlk tekrarınızı tamamladınız!

SVEND PRESS