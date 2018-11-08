HABER

"Bu hastalığı benim gibi herkesin yenmesini istiyorum"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 12:21 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da iki yıllık mücadelenin ardından lösemiyi yenen 14 yaşındaki Şüheda Atlı, kendisiyle aynı durumdaki hastalara inançlarını yitirmemeleri tavsiyesinde bulundu - Onkoloji uzmanı olup hastalara şifa dağıtmayı hayal eden Atlı: - "Bu hastalığa inat hayatta kalmak istiyordum. Bu savaşı kazanacağıma inanıyordum. Bu hastalığı benim gibi herkesin yenmesini istiyorum"

DİYARBAKIR (AA) - ŞÜKRÜ GÜNDÜZ - Diyarbakır'da yaşayan ve iki yıllık mücadelenin ardından lösemiyi yenen 14 yaşındaki Şüheda Atlı, tedavi sürecinde "yaşama sıkı sıkı bağlanma"nın önemine işaret ederek "Bu hastalığa inat hayatta kalmak istiyordum. Bu savaşı kazanacağıma inanıyordum. Bu hastalığı benim gibi herkesin yenmesini istiyorum." dedi.

Yüksek ateş nedeniyle 12 yaşındayken gittiği hastanede, yapılan tetkikler sonucu lösemi teşhisi konulan Atlı, 8 ay kemoterapi gördü.

Saçları dökülen ve okulundan ayrı kalan Atlı, sağlığına yeniden kavuşacağına dair umudunu hiç kaybetmedi.

Tedavi sürecinde okulunu ve arkadaşlarını özleyen Atlı, derslerinden geri kalmamak için kemoterapi görürken dahi ders çalışıp kitap okudu. 2 yıllık mücadele sonrası lösemiyi yenerek sağlığına kavuşan Atlı, okuluyla da buluştu.

Lise 9. sınıf öğrencisi Atlı, onkolog olup hastalara şifa dağıtmak istiyor.

- "Hastalığa inat hayatta kalmak istiyordum"

Atlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lösemi teşhisi konulduktan sonra hastaneye yatırıldığını ve tedavisine hemen başlandığını belirterek, 8 ay kemoterapi gördüğünü, 2,5 ay da ilaç kullandığını söyledi.

"Bu hastalığa inat hayatta kalmak istiyordum. Bu savaşı kazanacağıma inanıyordum." diyen Atlı, doktorların kendisi ile yakından ilgilendiğini aktardı.

Hastalığı süresince en büyük özleminin okulu ve arkadaşları olduğunu vurgulayan Atlı, o dönem yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Yoğun bakımdayken 'okul' diye sayıklıyordum. 'Okula gitmek istiyorum' diyormuşum. Arkadaşlarımdan geri kalmak istemiyordum. Doktorlar ve babam bana test kitapları aldılar. Kemoterapiye bağlıyken bile kitap okuyup, dersimi çalışıyordum. Her zaman kitaplarım yanımdaydı. Kitaplarım yanımdayken nefes alıyordum. Kitaplarım yanımda değilken sanki hiç nefes alamıyordum. Annem ve babamın büyük desteği oldu. Moralimi iyi tutmak için her istediğimi yapıyorlardı."

- "Bu hastalığı benim gibi herkesin yenmesini istiyorum"

Okulunda voleybol takımında yer aldığını, tiyatro ekibinde olduğunu anlatan Atlı, tiyatro oyunu ile lösemili çocuklara eğlendirmek onlara moral vermek istediğini belirtti.

Atlı, hastalığı yenmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu hastalığı benim gibi herkesin yenmesini istiyorum. Hastalığı yenmek için doktorları iyi dinlemeliyiz. Doktorların her dediklerini yapmak lazım. Enfeksiyona karşı, maskeyi hiç çıkarmamalıyız. Sağlıklı beslenmeliyiz. Ben hastalığı yendim. Şimdi iki haftada bir rutin kontrollerim var. Onun için hastaneye gidiyorum. Dokuzuncu sınıfa gidiyorum. Hayalimde onkoloji uzmanı olmak var. Hasta çocuklara umut ışığı olup onları tedavi etmek istiyorum."

Kendisi gibi lösemi ile mücadele edenlere de tavsiyelerde bulunan Atlı, "Morallerini yüksek tutsunlar ve hayata bağlansınlar. Moralleri yüksek olduğunda her şeyi yenerler. Maskeden utanmasınlar, her zaman taksınlar. Doktorların dediği her şeyi yapsınlar." dedi.

- "Moral hastalığın yenilmesinde en büyük faktörlerden biri"

Atlı'nın eğitim gördüğü özel okulun müdürü Selahattin Karaaslan da lösemiyle 2 yıl mücadele eden öğrencilerine destek olduklarını belirterek, bu gibi hastalıklara sebep olan faktörlerle ilgili farkındalık yaratan çalışmalar içinde olunması gerektiğini söyledi.

Karaaslan, okuldaki tüm öğretmenler ve öğrenciler olarak Atlı'ya moral vermeye çalıştıklarını aktararak, "Moral bu hastalığın yenilmesinde en büyük faktörlerden biri." diye konuştu.

"Lösemiyi yenen Şüheda'nın doktorluk hayalini gerçekleştirmesi için her türlü desteği sağlayacağız." ifadesini kullanan Karaaslan, Atlı'nın iyileştiğini, eğitimine normal şartlarda devam ettiğini belirtti.

Karaaslan, "Bundan sonra bize düşen bir görev daha var. Bu çocuğumuzun bir hayali var. Çocuğumuz doktor olup, kendisi gibi bu hastalığa yakalanan çocuklara yardımcı olmak istiyor. Ona destek sunacağız." şeklinde konuştu.

PARTNERSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itiraflarıSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itirafları
Sokak köpeği, işkenceyle öldürülmüş halde bulunduSokak köpeği, işkenceyle öldürülmüş halde bulundu
100 metre yükseklikte tıraş ve tehlikeli gösteri100 metre yükseklikte tıraş ve tehlikeli gösteri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır lösemi Şüheda Atlı

En Çok Okunan Haberler

Whatsapp'ta en çok konuştuğunuz kişi...

Whatsapp'ta en çok konuştuğunuz kişi...

Erdoğan'a sunulan yerel seçim anket sonucundan çıkan 4 isim!

Erdoğan'a sunulan yerel seçim anket sonucundan çıkan 4 isim!

Hatice'den kalça videosunu ti'ye alan fenomen Yasemin Sakallıoğlu'na hakaret

Hatice'den kalça videosunu ti'ye alan fenomen Yasemin Sakallıoğlu'na hakaret

Deren Talu süper minisiyle olay oldu

Deren Talu süper minisiyle olay oldu

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

İlginizi Çekebilir

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

'ABD liste verdi, içinde Demirtaş da var'

'ABD liste verdi, içinde Demirtaş da var'

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

HDP İzmir Milletvekili'nden donarak şehit olan askerlerle ilgili tartışma yaratan sözler!

HDP İzmir Milletvekili'nden donarak şehit olan askerlerle ilgili tartışma yaratan sözler!

TBMM'de, down sendromu ve otizm için komisyon kuruldu

TBMM'de, down sendromu ve otizm için komisyon kuruldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Abdüllatif Şener'den 'Türkçe ezan' açıklaması

Abdüllatif Şener'den 'Türkçe ezan' açıklaması

Zıpkınla avladı! 1,5 metre, 40 kilo ağırlığında

Zıpkınla avladı! 1,5 metre, 40 kilo ağırlığında

Araç sahipleri dikkat! İSTMOP uygulaması kullanıma sunuldu

Araç sahipleri dikkat! İSTMOP uygulaması kullanıma sunuldu

İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu!

İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu!

AK Parti'yi yasa boğan ölüm haberi

AK Parti'yi yasa boğan ölüm haberi

İYİ Parti'nin adayları belli oldu! İstanbul'da Ümit Özdağ, İzmir'de Şengül Hablemitoğlu

İYİ Parti'nin adayları belli oldu! İstanbul'da Ümit Özdağ, İzmir'de Şengül Hablemitoğlu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.