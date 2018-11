"Yoğun bakımdayken 'okul' diye sayıklıyordum. 'Okula gitmek istiyorum' diyormuşum. Arkadaşlarımdan geri kalmak istemiyordum. Doktorlar ve babam bana test kitapları aldılar. Kemoterapiye bağlıyken bile kitap okuyup, dersimi çalışıyordum. Her zaman kitaplarım yanımdaydı. Kitaplarım yanımdayken nefes alıyordum. Kitaplarım yanımda değilken sanki hiç nefes alamıyordum. Annem ve babamın büyük desteği oldu. Moralimi iyi tutmak için her istediğimi yapıyorlardı."

"Bu hastalığı benim gibi herkesin yenmesini istiyorum. Hastalığı yenmek için doktorları iyi dinlemeliyiz. Doktorların her dediklerini yapmak lazım. Enfeksiyona karşı, maskeyi hiç çıkarmamalıyız. Sağlıklı beslenmeliyiz. Ben hastalığı yendim. Şimdi iki haftada bir rutin kontrollerim var. Onun için hastaneye gidiyorum. Dokuzuncu sınıfa gidiyorum. Hayalimde onkoloji uzmanı olmak var. Hasta çocuklara umut ışığı olup onları tedavi etmek istiyorum."

Kendisi gibi lösemi ile mücadele edenlere de tavsiyelerde bulunan Atlı, "Morallerini yüksek tutsunlar ve hayata bağlansınlar. Moralleri yüksek olduğunda her şeyi yenerler. Maskeden utanmasınlar, her zaman taksınlar. Doktorların dediği her şeyi yapsınlar." dedi.

- "Moral hastalığın yenilmesinde en büyük faktörlerden biri"

Atlı'nın eğitim gördüğü özel okulun müdürü Selahattin Karaaslan da lösemiyle 2 yıl mücadele eden öğrencilerine destek olduklarını belirterek, bu gibi hastalıklara sebep olan faktörlerle ilgili farkındalık yaratan çalışmalar içinde olunması gerektiğini söyledi.