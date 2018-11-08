DİYARBAKIR (AA) - ŞÜKRÜ GÜNDÜZ - Diyarbakır'da yaşayan ve iki yıllık mücadelenin ardından lösemiyi yenen 14 yaşındaki Şüheda Atlı, tedavi sürecinde "yaşama sıkı sıkı bağlanma"nın önemine işaret ederek "Bu hastalığa inat hayatta kalmak istiyordum. Bu savaşı kazanacağıma inanıyordum. Bu hastalığı benim gibi herkesin yenmesini istiyorum." dedi. Yüksek ateş nedeniyle 12 yaşındayken gittiği hastanede, yapılan tetkikler sonucu lösemi teşhisi konulan Atlı, 8 ay kemoterapi gördü. Saçları dökülen ve okulundan ayrı kalan Atlı, sağlığına yeniden kavuşacağına dair umudunu hiç kaybetmedi. Tedavi sürecinde okulunu ve arkadaşlarını özleyen Atlı, derslerinden geri kalmamak için kemoterapi görürken dahi ders çalışıp kitap okudu. 2 yıllık mücadele sonrası lösemiyi yenerek sağlığına kavuşan Atlı, okuluyla da buluştu. Lise 9. sınıf öğrencisi Atlı, onkolog olup hastalara şifa dağıtmak istiyor. - "Hastalığa inat hayatta kalmak istiyordum" Atlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lösemi teşhisi konulduktan sonra hastaneye yatırıldığını ve tedavisine hemen başlandığını belirterek, 8 ay kemoterapi gördüğünü, 2,5 ay da ilaç kullandığını söyledi.

"Bu hastalığa inat hayatta kalmak istiyordum. Bu savaşı kazanacağıma inanıyordum." diyen Atlı, doktorların kendisi ile yakından ilgilendiğini aktardı. Hastalığı süresince en büyük özleminin okulu ve arkadaşları olduğunu vurgulayan Atlı, o dönem yaşadıklarını şöyle anlattı: "Yoğun bakımdayken 'okul' diye sayıklıyordum. 'Okula gitmek istiyorum' diyormuşum. Arkadaşlarımdan geri kalmak istemiyordum. Doktorlar ve babam bana test kitapları aldılar. Kemoterapiye bağlıyken bile kitap okuyup, dersimi çalışıyordum. Her zaman kitaplarım yanımdaydı. Kitaplarım yanımdayken nefes alıyordum. Kitaplarım yanımda değilken sanki hiç nefes alamıyordum. Annem ve babamın büyük desteği oldu. Moralimi iyi tutmak için her istediğimi yapıyorlardı." - "Bu hastalığı benim gibi herkesin yenmesini istiyorum" Okulunda voleybol takımında yer aldığını, tiyatro ekibinde olduğunu anlatan Atlı, tiyatro oyunu ile lösemili çocuklara eğlendirmek onlara moral vermek istediğini belirtti. Atlı, hastalığı yenmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu hastalığı benim gibi herkesin yenmesini istiyorum. Hastalığı yenmek için doktorları iyi dinlemeliyiz. Doktorların her dediklerini yapmak lazım. Enfeksiyona karşı, maskeyi hiç çıkarmamalıyız. Sağlıklı beslenmeliyiz. Ben hastalığı yendim. Şimdi iki haftada bir rutin kontrollerim var. Onun için hastaneye gidiyorum. Dokuzuncu sınıfa gidiyorum. Hayalimde onkoloji uzmanı olmak var. Hasta çocuklara umut ışığı olup onları tedavi etmek istiyorum." Kendisi gibi lösemi ile mücadele edenlere de tavsiyelerde bulunan Atlı, "Morallerini yüksek tutsunlar ve hayata bağlansınlar. Moralleri yüksek olduğunda her şeyi yenerler. Maskeden utanmasınlar, her zaman taksınlar. Doktorların dediği her şeyi yapsınlar." dedi. - "Moral hastalığın yenilmesinde en büyük faktörlerden biri" Atlı'nın eğitim gördüğü özel okulun müdürü Selahattin Karaaslan da lösemiyle 2 yıl mücadele eden öğrencilerine destek olduklarını belirterek, bu gibi hastalıklara sebep olan faktörlerle ilgili farkındalık yaratan çalışmalar içinde olunması gerektiğini söyledi.