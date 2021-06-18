Bu hastalık daha çok kız çocuklarında görülüyor! Her 100 çocuktan 3’ünü etkiliyor

Skolyozun görülme durumuna değinen Dr. Cengiz, "Skolyoz, omurganın eğriliğine verilmiş isimdir. Kifoz ise omurganın öne eğilmesi durumudur. Her ikisi de beraber görülebilir. Skolyoz, anne karnında da başlayabilir ve tespit edilebilir. Daha çok kız çocuklarında görülür. Skolyoz en fazla, en hızlı büyümenin görüldüğü, yaşamın ilk 5 yılında ve ergenlik döneminde artış gösterir. Bu yaşlarda dikkatli olunmalı. Başvuran 10 hastadan 8 veya 9'u kız. Aileler 0-5 yaş arası ve ergenlik döneminde skolyoz konusunda çocuklarını gözlemlemeli ve belirtileri varsa bir uzmana başvurmalı. Her 100 çocuktan 3’ünde nedeni bilinmeyen skolyoz görülüyor. Kız çocuklarında görülme oranı erkeklere göre 10 kat daha yüksek” diye konuştu.

“ÇOCUKLARIN KÜREK KEMİKLERİNE BAKALIM”

Dr. Cengiz, skolyozun erken teşhisinde ailelerin belirtilere dikkat etmesinin önemli olduğunu kaydederek, “Omuzda asimetrinin olması, kürek kemiğinin bir diğerine göre daha arkada olması, leğen kemiklerindeki eğrilik, bacakların boylarındaki eşitsizlikler skolyoz belirtisi olabilir. Aileler, çocuklarını şöyle gözlemleyebilirler; üzerini çıkarıp, dik durduğunda iki omzunun aynı düzlemde olup olmadığına dikkat edelim. Çocukların kürek kemiklerine bakalım. Eşit değilse önemli bir belirti olabilir. Ayrıca dik durduğunda ve öne doğru eğildiğinde omurgasında S şeklinde bir görünüm oluyor mu onlara bakalım. Eğer, eşitsizlik ve asimetri görülüyorsa, bir ortopediste başvurmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.