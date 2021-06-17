Tembellik zeka göstergesiymiş!

Tembelliğin nedenleri ile ilgili yapılan araştırmalar zeki insanlar daha tembelken fiziksel olarak aktif insanların genel olarak daha 'az zeki' olduğunu ortaya çıkardı. Bilim adamları bu durumu şu şekilde açıkladı:

"Zeki insanlar düşünmek, yeni fikirler üretmek ve bir şeyler araştırmakla çok meşgul olduklarından sıkılmıyorlar. Ancak az düşünen insanların yapacak şeyleri daha çabuk bitiyor. Bu yüzden hareket etmeye daha çok ihtiyaç duyuyorlar. "

TEMBELLİK NEDENLERİ NELERDİR?

Psikologların değerlendirmesine göre ise tembellik nedenleri genelde kişinin çocukluğundan kaynaklanır. Sorumluluk verilmeyen kişiler, yetişkin olduklarında da sorumluluktan kaçarlar. Değişime ayak uydurmayı reddeden kişiler de hayatını değiştirmek istemediklerinden harekete geçmeyi terchi etmezler. Ayrıca zorlanıldığında mücadele ederken sorun yaşayan, çevredeki insanlardaki hareketsizlik de kişileri tembelliğe iter. Ayrıca kişide motivasyon eksikliği varsa bu da tembelliği beraberinde getirir.



