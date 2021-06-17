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Tembellik zeka göstergesiymiş!

17.06.2021 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Faaliyet yeteneğine sahip olunmasına rağmen efor sarf etmek istemeyen kişilerin yaşadığı isteksizlik tembellik olarak isimlendirilir. Genelde kötü olarak nitelendirilen tembellikle ilgili geçmişten bu yana birçok araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalar da zaman zaman ilgi çekici sonuçları beraberinde getirmiştir. Tembelliğin zeka göstergesi olduğu idesinin elde edildiği araştırma da bunlardan biridir.

Tembelliğin nedenleri ile ilgili yapılan araştırmalar zeki insanlar daha tembelken fiziksel olarak aktif insanların genel olarak daha 'az zeki' olduğunu ortaya çıkardı. Bilim adamları bu durumu şu şekilde açıkladı:

"Zeki insanlar düşünmek, yeni fikirler üretmek ve bir şeyler araştırmakla çok meşgul olduklarından sıkılmıyorlar. Ancak az düşünen insanların yapacak şeyleri daha çabuk bitiyor. Bu yüzden hareket etmeye daha çok ihtiyaç duyuyorlar. "

TEMBELLİK NEDENLERİ NELERDİR?

Psikologların değerlendirmesine göre ise tembellik nedenleri genelde kişinin çocukluğundan kaynaklanır. Sorumluluk verilmeyen kişiler, yetişkin olduklarında da sorumluluktan kaçarlar. Değişime ayak uydurmayı reddeden kişiler de hayatını değiştirmek istemediklerinden harekete geçmeyi terchi etmezler. Ayrıca zorlanıldığında mücadele ederken sorun yaşayan, çevredeki insanlardaki hareketsizlik de kişileri tembelliğe iter. Ayrıca kişide motivasyon eksikliği varsa bu da tembelliği beraberinde getirir.


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