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Bu hatayı yapıyorsanız büyük tehlike altındasınız! Ölüm riskini %20 artırıyor

06.01.2023 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük davranışlarımız, yediklerimiz, içtiklerimiz birçok hastalığın oluşmasına zemin oluşturuyor. Uzmanların uyarılarına rağmen sağlık için gerekli olan temel ihtiyaçların karşılanmaması büyük tehlikelerle karşı karşıya kalmamıza neden olabiliyor. Sıklıkla yaptığımız o yanlış davranış ölüm riskini %20 artırıyor.

Bu hatayı yapıyorsanız büyük tehlike altındasınız! Ölüm riskini %20 artırıyor

Böbreklerimizin ve diğer organlarımızın işleyişini tam anlamıyla yapabilmesi için sağlıklı beslenmeye dikkat etmenin önemi her fırsatta belirtiliyor. Su içmenin önemi de herkes tarafından biliniyor. Ancak su içmek gün içerisinde unutulabiliyor. Lancet tıp dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre yeterli sıvı almayan yetişkinlerin daha hızlı yaşlanabileceğini ve hatta erken ölümle sonuçlanabilecek kronik hastalıklar için daha yüksek risk taşıyabileceğini bulundu.

DÜZENLİ SIVI ALIMI YAŞLANMA SÜRECİNİ YAVAŞLATIYOR

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Ulusal Sağlık Enstitülerinden araştırmacılar, 25 yıllık bir süre boyunca, ABD'de 45 ila 66 yaşları arasındaki 11.000'den fazla yetişkinin tıbbi ziyaretlerini ve ardından 70 ila 90 yaşları arasındaki takip ziyaretlerini analiz ederek çalışmayı yürüttü. Çalışmanın baş yazarı Natalia Dmitrieva, NBC News'e gönderdiği bir e-postada, "Bizim ve diğer çalışmalardan ortaya çıkan kanıtlar, sağlıklı yaşam tarzı seçeneklerine tutarlı ve iyi sıvı alımının eklenmesinin yaşlanma sürecini yavaşlatabileceğini gösteriyor" dedi.

YETERSİZ SIVI TÜKETİMİ ÇEŞİTLİ SORUNLARA NEDEN OLUYOR

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Çalışma sırasında araştırmacılar, kanlarında ne kadar sodyum bulunduğunu izleyerek deneklerin hidrasyonunu takip ettiler - sodyum seviyeleri ne kadar yüksekse, katılımcılar o kadar az hidratlı oluyor. Analiz, 11.000 katılımcının sıvı alımının normal aralıkta olduğunu ve kan-sodyum konsantrasyonlarının litre başına 135 ila 146 milimol arasında olduğunu gösterdi. Bununla birlikte, seviyeleri bu aralığın üst ucunda olan (litre başına 144 milimolden fazla) kişilerin fizyolojik yaşlanma belirtileri gösterme olasılığı %50 daha fazlaydı. Bunlar, yüksek kolesterol, kan basıncı ve yükselen şeker seviyelerinin yanı sıra çökük gözler, yanaklar ve kuru cilt gibi fiziksel belirtileri içerir.

CİDDİ HASTALIKLARA YAKALANMA RİSKİNİ ARTIRIYOR

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Araştırmada araştırmacılar, "Orta yaştaki serum sodyumu 142 mmol/l'yi aşan kişiler biyolojik olarak daha yaşlı olma riskini artırıyor" diye yazdı. Çalışma, en şaşırtıcı şekilde, bu grubun erken ölüm riskinde de yaklaşık %20'lik bir artışa sahip olduğunu ileri sürdü. Kalp yetmezliği, inme, diyabet, bunama ve kronik akciğer hastalıkları gibi ölümcül hastalıklara yakalanma olasılığının daha yüksek olduğunu gösterdiler.

YAŞLANDIKÇA SUSAMA TEPKİSİ ZAYIFLIYOR

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Ulusal Sağlık Kalp, Akciğer ve Kan Enstitüsü araştırmacısı Dmitrieva, NBC'ye “Yaşlandıkça ve vücuttaki çeşitli dokularda hasarlar biriktikçe bu hastalıklara yakalanma riski artıyor” dedi. Önceki araştırmalarda Dmitrieva, susuzluğun kalp yetmezliği riskinde artışa yol açabileceğini bulmuştur. Uzmanlar , günde sekiz ila 10 bardak su içilmesini tavsiye ediyor, ancak 2020'de 2.000 ABD'li yetişkin üzerinde yapılan bir araştırma, insanların yalnızca %20'sinin bu hedefi tutturduğunu ortaya koydu. İnsanlar yaşlandıkça susama tepkisi zayıflar ve daha fazla suya ihtiyaç duyduklarını fark etme olasılıkları azalır.

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