Bu hikayeyi okuduktan sonra 'iyi ki sosyal medya var' diyeceksiniz!

Sydney adındaki kız bir davet için gece elbisesi deniyor ve fotoğrafını arkadaşına gönderiyordu. Ancak gönderdiği telefon numarası yanlıştı.

Fotoğraf karesi Twitter'da viral oldu ve beklenmedik sonuçlara yol açtı. Sdyney, fotoğrafı Tony Woods adındaki bir adama atmıştı.

5 çocuğunu bir araya getiren baba Tony Woods genç kıza, elbiseyi ne kadar çok sevdiklerini gösteren bir fotoğraf karesi gönderdi.

Baba Tony, en küçük oğlu Kaizler'in lösemi tedavisi nedeniyle hastanede yattığını, bu nedenle fotoğraf karesinde yer alamadığını da belirtti. İşte bundan sonra sosyal medyanın gücü devreye girdi. Ve Kaizler'e bağış toplanmaya başlandı.

Şimdi bu yanlış gönderilen fotoğraf karesi Kaizler'in ihtiyaç duyduğu tedaviyi almasını sağlıyor. Wood, gösterdikleri sevgi ve destek için herkese teşekkür eden bir tweet atarak oğlu Kaizler'in fotoğrafını paylaştı.

Tweet, 217 binden fazla beğeni, 51 binden fazla paylaşım aldı. Tedavisi için şimdiye kadar 3000 dolardan fazla bağış toplandı ve toplanmaya devam ediyor. Baba Tony, ''Son iki yılda toplanan bağıştan çok çok fazla. Tüm gücümle çalışıyorum ama finansal sıkıntılarla savaşıyorum. Güzel insanlar her yerdeler. Dünya aslında güzel bir yer. Pozitif bakış ve sevgi. Herkese çok teşekkür ederim''diyor.