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  4. Bu iddia kafaları karıştırdı: Apple, şimdi de "realityOS"un adını değiştirmiş!

Bu iddia kafaları karıştırdı: Apple, şimdi de "realityOS"un adını değiştirmiş!

02.12.2022 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın sanal gerçekliği ve artırılmış gerçekliği bir araya getiren bir karma gerçeklik başlık üzerinde çalıştığı uzun bir süreden beri dile getiriliyor. Apple'ın Apple Watch'tan bu yana ilk büyük yeni ürün kategorisi olacak karma gerçeklik başlığı hakkında çalışmalarını hızlandırdığı söylenirken, kafaları karıştıran bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre Apple, başlığa ait işletim sisteminin adını değiştirdi. Sistemin adının realityOS olacağı öne sürülüyordu, ta ki bu iddiaya dek...

Bu iddia kafaları karıştırdı: Apple, şimdi de "realityOS"un adını değiştirmiş!

Apple'ın iPhone'dan sonraki en büyük atılımını üzerinde çalıştığı karma gerçeklik başlığıyla atacağı söyleniyor. Eğer Apple imzalı karma gerçeklik başlık gerçeğe dönüşürse, bu Cupertinolu devin Apple Watch'tan bu yana ilk büyük yeni ürün kategorisi olmuş olacak. Son söylentiler Apple'ın karma gerçeklik başlığı üzerindeki çalışmalarını hızlandırdığını gösterirken, kafaları karıştıran bir iddia ortaya çıktı.

KAYNAKLAR: "REALITYOS"UN ADI "XROS" OLDU

Bloomberg'in aktardığına göre, Apple karma gerçeklik başlığının yazılımını yeniden adlandırdı. Proje hala gizli olduğu için isminin açıklanmasını istemeyen kişiler, yakın zamanda işletim sisteminin adının "realityOS" yerine "xrOS" olarak değiştirildiğini iddia etti.

Apple

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APPLE'IN KARMA GERÇEKLİK BAŞLIĞI NE ZAMAN TANITILACAK?

Yakın kaynaklara göre Apple, sanal gerçekliği ve artırılmış gerçekliği bir araya getirecek karma gerçeklik başlığını gelecek yıl tanıtmayı planlıyor. Apple'ın karma gerçeklik başlığı özel bir işletim sistemi ve üçüncü taraf yazılımlar için uygulama mağazasıyla birlikte geleceği söyleniyor.

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Apple Sanal Gerçeklik Artırılmış Gerçeklik

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