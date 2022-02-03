Bu iddia olay oldu! Apple, Türkiye'de yenilenmiş ikinci el iPhone mu satacak? Vatandaş daha ucuza iPhone satın alabilir

Yenilenmiş ikinci el iPhone satışı gerçekleştiren Apple için ilginç bir iddia ortaya atıldı. Apple'ın Türkiye'de yenilenmiş ikinci el iPhone satışı yapmayı planladığı iddia edildi.

HALİHAZIRDA YURT DIŞINDA SATIYOR

Aslında bu iddianın gerçeğe dönüşmesi hiç de sürpriz olmaz. Çünkü Apple, yurt dışında refurbished iPhone, yani yenilenmiş iPhone satışı gerçekleştiriyor. Yenilenmiş tüm iPhone modelleri, yeni bir pil ve yeni bir kasa ile birlikte geliyor. Apple bu cihazlarda sorunlu parça olduğunda bunu orijinal parçayla değiştiriyor. Cihazlar test sürecinden ve kapsamlı bir temizlikten geçiriyor. Yenilenmiş tüm cihazlar, tüm aksesuarları ve kabloları ile yeni bir kutuda yeniden paketleniyor. Son olarak şirket yenilenmiş iPhone'ları bir yıllık garanti ile destekliyor.

PEKİ YA FİYATLAR?

Bunun için Apple'ın ABD'deki resmi internet mağazasına bakalım. Apple'ın mağazasında yer alan refurbished iPhone sayfasında halihazırda iPhone 8 ve iPhone 11 Pro Max gibi modellerin yenilenmiş iPhone olarak satıldığını görüyoruz. Apple bu sayfada ise müşterilerin yenilenmiş iPhone satın alarak ne kadarlık bir tasarruf elde edebileceklerini gösteriyor. Öyle ki burada iPhone 8 modelleri için 150 dolarlık, iPhone 11 Pro Max modeli için ise 280 dolarlık bir tasarruftan bahsediliyor.

Apple'ın UK (Birleşik Krallık) sitesinde de manzara farklı değil. Ancak burada iPhone 12, iPhone 12 mini gibi ABD'de satılan modellere nazaran daha yeni modeller var. Bir örnek vermek gerekirse, yenilenmiş iPhone 12 64GB - Black (SIM-Free) modeli 579 pound fiyat etiketi ile satılıyor ve 100 pound bir tasarruftan söz ediliyor.

DAHA UCUZA IPHONE

Eğer "Apple'ın Türkiye'de ikinci el iPhone satış planı" iddiası gerçeğe dönüşürse, Türkiye'deki tüketiciler tıpkı ABD'deki ve Birleşik Krallık'ta olduğu gibi daha uygun fiyatlı iPhone satın alabilirler.

YENİLENMİŞ TELEFON SATIŞI BAŞLAMIŞTI

22 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete'de "Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik" yayınlanmıştı. Böylece yenilenmiş telefonlar da dahil olmak üzere yenilenmiş ürünlerin satışı hakkındaki çizgiler belirlenmişti.

Belki görmüşsünüzdür, bu yönetmelik sonrası ülkemizde yenilenmiş telefon satışına ilgi çoğaldı. Hatta birçok mağaza yenilenmiş iPhone satışı da yapmaya başladı. Ancak bu satışlar, Apple eliyle gerçekleşmiyor.

APPLE YENİLENMİŞ İKİNCİ EL iPHONE İÇİN RESMİ AÇIKLAMA YAPTI MI?

Apple, henüz Türkiye'de yenilenmiş ikinci el iPhone satışına başlayacağı konusunda resmi bir açıklama yapmadı. Şimdilik Apple'ın yenilenmiş ikinci el iPhone satışı planı bir iddiadan ibaret. Yani kesinleşmiş herhangi bir bilgi yok. Ancak bu konuda resmi bir açıklamanın gelmesi muhtemel.

