Bu iki belirtiye dikkat! Felç geçirmeden bir hafta önce başlıyor

Felç, beyne giden kan akışının azalması veya kesintiye uğraması durumunda beyin dokusunun oksijen ve besin almasını önlediğinde gerçekleşir ve beyin hücreleri dakikalar içerisinde ölmeye başlar. İnmenin oluştuğu bölgedeki fonksiyonlarda geçici ya da kalıcı kayıplar oluşur. Ani gelişen felce doğru müdahale inmenin etkilerini azaltmaktadır. İnmenin ani gelişmesi ona müdahale etmeyi zorlaştırsa da ilk işaretler aslında olaydan günler hatta haftalar önce ortaya çıkabilir.

KOL VE BACAKLARDAKİ UYUŞMALARA DİKKAT

Cardiac Screen, "Bazı insanlar ciddi bir felç geçirmeden birkaç gün önce baş ağrısı, uyuşma veya karıncalanma gibi semptomlar yaşayacaklar" diye yazdı. Bu uyarı duyumları, beyne giden kan akışının geçici olarak azalmasıyla tetiklenen kollardan veya bacaklardan birine çarpma eğilimindedir. California Üniversitesi San Francisco Sağlık, bu bölgenin de zayıf hissedebileceğini söylüyor.

MÜDAHALE İYİLEŞME ŞANSINI ARTIRIYOR

Araştırmalar, felç geçirenlerin yüzde 43'ünün büyük bir felç geçirmeden bir hafta öncesine kadar hafif felç semptomları yaşadığını gösteriyor. Bu kategoriye giren ortak işaretlerden biri uyuşma veya karıncalanmadır. Bir koldaki zayıflık da devam eden bir felç belirtisi olarak kabul edilir. Bu durum acil tıbbi bakım gerektirir. Cardiac Screen, "Bu semptomları fark ederseniz, ortadan kalkmış olsalar bile hemen yardım isteyin. Bu, iyileşme şansınızı çok daha artıracaktır" diyor.

BELİRTİLERİ GÖRMEZDEN GELMEYİN

Hemen yardım alın çünkü ilk belirtiler ortaya çıkmaya başladıktan saatler veya günler sonra daha ciddi felçler meydana gelebilir. İngiltere'nin ulusal sağlık kurumu (NHS) ayrıca, birisi ne kadar erken yardım alırsa, meydana gelebilecek hasarın o kadar az olacağı konusunda uyarıyor.

GÖRME DEĞİŞİMLERİ UYARI VERİYOR OLABİLİR

Uyuşma ve karıncalanma dışında, baş ağrıları gibi farkında olmanız gereken bazı erken inme belirtileri vardır. Hastalar ayrıca baş dönmesi, denge kaybı veya vücut hareketlerini koordine etmede ani zorluk yaşayabilir. Ani görme kaybı veya bir veya iki gözde görme değişiklikleri de felç belirtisi olabilir. Ayrıca kafanız karışırsa veya normalde anlaşılması kolay olan şeyleri anlamakta güçlük çekiyorsanız tetikte olun.

ERKEN MÜDAHALE HAYAT KURTARIYOR

Vücudun bir tarafında (veya bir kol veya bacakta) uyuşma veya zayıflık da felç belirtisidir. İnme riskini azaltmanın en iyi yolu sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemektir. İnme Derneği (SA), sağlıklı ve dengeli beslenmenin, felç tetikleyicileri olarak kabul edilen yüksek tansiyon ve diyabet riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini açıklıyor. NHS, bol miktarda taze meyve ve sebze ve kepekli tahıllar içeren az yağlı, yüksek lifli bir diyet önerir. Ayrıca sigarayı bırakmak, tuzu azaltmak ve egzersiz yapmak da yardımcı olabilir.

