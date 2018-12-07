Bu iki doğal ürün zaman içinde mükemmel ağırlığa ulaşacağınıza garanti veriyor

FINDIK

Kilo vermek için çok çaba sarfetmiş olmanıza rağmen, görünür sonuçlar elde edemezseniz büyük olasılıkla kilo vermeye çalışmaktan vazgeçersiniz. Louisiana Eyalet Üniversitesi araştırmalarına göre, her gün fındık yiyen insanların obez olma olasılığı% 25, daha geniş bele sahip olma olasılıklarının ise % 21 daha az olduğunu gözlemlenmiş.

Çalışmaya göre fındık, ceviz tüketen insanların daha düşük bir vücut kitle indeksi ve kolesterol seviyelerinin daha iyi olduğu kanıtlandı.

Bunun bir 'delilik' olduğunu düşünebilir, 'her çeşit fındığın yağ ve kalori dolu' olduğunu düşünebilirsiniz ama bu tam olarak doğru değil. ''Fındık aslında iştahı bastırmaya yardımcı olabilecek bir gıda olmasının yanında bitki proteinleri, diyet lifi, doymamış yağ asitleri açısından zengindir'' diyor Louisiana State Üniversitesi'nde araştırmacı ve profesör olan Carol O’Neil.

Çok sayıda faydaya ek olarak, bir avuç fındık doymuş hissetmenize yardımcı olacaktır: daha az yiyeceksiniz ve daha etkili bir şekilde kilo vereceksiniz.