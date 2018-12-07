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Bu iki doğal ürün zaman içinde mükemmel ağırlığa ulaşacağınıza garanti veriyor

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
DİYET HABERLERİ  | 07.12.2018 14:15 | Son Güncelleme

Kilo vermek hiç kolay bir iş değil ve çoğumuz hedefimize ulaşmaya yardımcı olan temel gıdaları denemeye eğilimli değiliz. Şimdi size diyetinize ekleyebileceğiniz iki önemli püf noktasından bahsedeceğiz.

Bu iki doğal ürün zaman içinde mükemmel ağırlığa ulaşacağınıza garanti veriyor

FINDIK

Kilo vermek için çok çaba sarfetmiş olmanıza rağmen, görünür sonuçlar elde edemezseniz büyük olasılıkla kilo vermeye çalışmaktan vazgeçersiniz. Louisiana Eyalet Üniversitesi araştırmalarına göre, her gün fındık yiyen insanların obez olma olasılığı% 25, daha geniş bele sahip olma olasılıklarının ise % 21 daha az olduğunu gözlemlenmiş.

Çalışmaya göre fındık, ceviz tüketen insanların daha düşük bir vücut kitle indeksi ve kolesterol seviyelerinin daha iyi olduğu kanıtlandı.

1

Bunun bir 'delilik' olduğunu düşünebilir, 'her çeşit fındığın yağ ve kalori dolu' olduğunu düşünebilirsiniz ama bu tam olarak doğru değil. ''Fındık aslında iştahı bastırmaya yardımcı olabilecek bir gıda olmasının yanında bitki proteinleri, diyet lifi, doymamış yağ asitleri açısından zengindir'' diyor Louisiana State Üniversitesi'nde araştırmacı ve profesör olan Carol O’Neil.

Çok sayıda faydaya ek olarak, bir avuç fındık doymuş hissetmenize yardımcı olacaktır: daha az yiyeceksiniz ve daha etkili bir şekilde kilo vereceksiniz.

2

Gün içerisinde sadece 1/3 fincan fındık yemek size gün boyunca ihtiyacınız olan önemli vitaminleri, mineralleri ve enerjiyi verir.

YATMADAN ÖNCE BALLI SU

Yatmadan önce alınan bu gıdalar birkaç kilo kaybetmenin kolay bir yolunu sağlar. Malzemeler: Bal 2 yemek kaşığı, 1 çay kaşığı tarçın,
250 ml su.

3

Bir tencerede suyu kaynatın tarçın ekleyin ve 2-3 dakika daha kaynatın. Ocaktan alın, soğumaya bırakın ve bal ekleyin. Yatmadan önce yarım bardak için.

Bu karışım ayrıca;

Safra kesesi enfeksiyonları
Yüksek kolesterol seviyeleri
Kalp hastalıkları
Artrit
Bağışıklığınızı artırır
Soğuk algınlığı
Karın ağrıları
grip
Akne ve
Saç kaybı sorunlarına da yardımcı olur.

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fındık tüketimi kilo kilo vermenin püf noktaları

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