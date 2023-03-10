Bu ilana dikkat! Fırsatı görünce telefona sarıldı, hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı: Maltepe, Ümraniye, Küçükçekmece...

Kimileyin Maltepe, kimileyin Ümraniye, kimileyin Küçükçekmece... Aynı ev birçok farklı semtte satılıyordu. Konut satışı için en çok kullanılan sitelerden birinde yaşanan olayda ilan sahibi ilanları verdi, kaporayı aldı, sırra kadem bastı.

FIRSATI GÖRÜNCE KAÇIRMAK İSTEMEDİ

Ayhan Tunçer evlilik aşamasındaki oğluna ev bakmak için çok bilindik sitede gördüğü ilandaki evi beğendi. Show Haber'de yer alan habere göre; ev lüks ve şaşırtıcı şekilde uygun fiyatlıydı. Tunçer telefona sarıldı.

"TALEP ÇOK, KAPORA YATIRIN, OPSİYONLAYAYIM"

Telefondaki ses, eve çok talep olduğunu söyleyerek kapora karşılığında opsiyonlayabileceğini ifade etti. Evi kaçırmak istemeyen Tunçer kaporayı yatırdı.

İLANI VAR, KENDİSİ YOK!

Tunçer daha sonra aynı evin başka birçok semtte ilanının verilmiş olduğunu gördü. Tunçer ilan sahibinin hak ettiği cezayı bulmasını dilerken başka bir gerçek ortaya çıktı. Onlarca ilanı olan evin kendisi gerçekte yoktu.

