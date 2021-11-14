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  4. Bu ilk değilmiş! İş yeri sahibini kandırıp böyle çalmış

Bu ilk değilmiş! İş yeri sahibini kandırıp böyle çalmış

14.11.2021 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da döviz bozdurmak için girdiği dükkanda saydığı paraların içinden banknot çalan Suriye uyruklu 59 yaşındaki adam, yakayı ele verdi. Tırnakçılık yöntemiyle iş yeri sahibini kandırmayı başaran hırsızın Esenyurt ve Güngören'de de aynı yöntemle 3 olay gerçekleştirdiği öğrenildi. Kusay A.A. isimli hırsız, tutuklandı.

İstanbul'da polise başvuran kuyumcu ve döviz büfesi sahipleri işyerlerine gelen bir kişi tarafından paralarının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturmada polis iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelediğinde hırsızlık anlarının görüntülendiğini tespit etti.

GÜVENLİK KAMERALARI TEŞHİS ETTİ

Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin sözde döviz bozdurmak için girdiği iş yerlerine girdiği görüldü. İçeri girdikten sonra döviz karşılığındaki Türk liralarını eline alarak sayarken el çabukluğu ile aralarından bir kaç banknotu çaldığı tespit edildi. Şüphelinin daha sonra döviz bozdurmaktan vazgeçtiğini söyleyip çaldığı paralarla işyerlerinden ayrıldığı tespit edildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Esenyurt ve Güngören'de aynı yöntem kullanılarak hırsızlık yapılan 3 işyerindeki şüphelinin aynı kişi olduğu belirlendi. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kısa sürede kimliğini tespit ettikleri şüpheli Kusay A.A.'yı gözaltına aldı. Suriye uyruklu şüphelinin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı.

Poliste işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

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İstanbul
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