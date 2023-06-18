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Bu illerde yaşayanlar dikkat: Kuvvetli geliyor! Peş peşe 'sağanak yağış ve rüzgar' uyarıları

18.06.2023 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son yayımladığı hava durumu raporuyla kuvvetli yağışlara karşı uyardı. Buna göre 18 Haziran Pazar günü birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sıcaklıkların genel itibarıyla önemli bir değişiklik göstermesi beklenmezken İç Anadolu ve doğu kesimlerde düşmesi öngörülüyor. Prof. Dr. Orhan Şen de kuvvetli yağışlı ve rüzgar görülecek bölgeleri birer birer açıklayarak uyarıda bulundu. Bugün hava nasıl olacak? İşte detaylar...

Bu illerde yaşayanlar dikkat: Kuvvetli geliyor! Peş peşe 'sağanak yağış ve rüzgar' uyarıları

Türkiye son günlerde yeniden soğuk havaların etkisine girdi. Yaz mevsiminin ilk ayının ortalarında görülen yağışlar birçok ilde hayatı felç etti, olumsuzluklara yol açtı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Prof. Dr. Orhan Şen, bugünün hava durumuyla ilgili uyarılarını açıkladı.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI GEÇECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Samsun çevreleri, Gaziantep’in batısı, Antalya'nın kuzeybatısı ile Adana’nın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

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SICAKLIKLAR O BÖLGEDE AZALACAK

HAVA SICAKLIĞI: İç Ege ve Trakya'da 2 ila 4 derece artacağı, İç Anadolu ile doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Marmara ve Ege kıyılarında kuzey, diğer yerlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz’in doğusu, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT!

Yağışların: Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Samsun çevreleri, Gaziantep’in batısı, Antalya'nın kuzeybatısı ile Adana’nın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, yerel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Rüzgarın; Doğu Akdeniz’in doğusu, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ORHAN ŞEN DE UYARDI! BÖLGE BÖLGE AÇIKLADI

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hava durumuyla ilgili bölge bölge kuvvetli yağış ve rüzgar uyarılarını şöyle açıkladı:

"Bugün Pazar Marmara’nın güney ve doğusu, Öğlen Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Kayseri Sivas Trabzon Samsun Antalya'nın kuzeybatısı yağış kuvvetli. Doğu Akdeniz Doğu Anadolu Güneydoğu Anadoluda güneybatıdan kuvvetli rüzgar."

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hava durumu meteoroloji

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