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"Bu iş dede mesleği" dedi, saldırıya uğrayınca koşarak kaçtı: "Beni yiyorlar"

18.07.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum’da "Bu iş dede mesleği" diyerek arı dolu peteği eline aldı, ancak kızgın arıların saldırısına uğrayınca da olduğu yerden hızla kaçtı. ‘Beni yiyorlar’ diyerek koşan vatandaşın arılarla imtihanı izleyenleri güldürdü.

Erzurum’da arıcılık dede mesleği diyen vatandaşa arılar saldırdı. Dede mesleği diyerek arı dolu peteği önlem almadan eline alan ve kızgın arıların saldırısına uğrayan Erzurumlu vatandaşın arılarla mücadelesi ise ilgi topladı.

HİÇBİR ÖNLEM ALMADAN BAL PETEĞİNİ ELİNE ALDI

Edinilen bilgilere göre, vatandaş hiçbir önlem almadan arılarla dolu olan bal peteğini eline aldı. Bu iş dede mesleği diyerek peteği elinde tutan vatandaş bir anda kızgın arıların saldırısına uğradı.

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"BENİ YİYORLAR"

‘Beni yiyorlar’ diyerek olduğu yerden hızla kaçan vatandaşın arılarla imtihanı izleyenleri ise gülümsetti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum
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