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Bu iş yerinde davranışa göre tarife uygulanıyor! 'Çay gönder 12, çay verir misin 3,5 TL'

25.12.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta esnaflık yapan Şenol Barutçu iş yerine astığı nezaket tarifesiyle ilgi görüyor. Barutçu, ''Benim bu tarifeyi uygulamamda bazı sebepler var. Her şey aileden başlar. Evde bir çocuğun annesinden 'Bana su getir' demesiyle 'Bana su verir misin?' demesi arasında fark vardır. Ben de insanların daha kibar olması için böyle bir tarife yapmak durumunda kaldım. İnsanlar neyi ne zaman isteyeceğini, söyleyeceğini, nasıl söyleyeceğini bilmesi için bu tarifeyi meydana getirdim'' şeklinde konuştu.

Bu iş yerinde davranışa göre tarife uygulanıyor! 'Çay gönder 12, çay verir misin 3,5 TL'

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 25 yıl önce çay ocağı açan Şenol Barutçu, iş yerine gelen müşterilerinin nezaketi için çay ve adres tarifesi uyguluyor. İnsanlara nezaket kurallarını kazandırdığını ifade eden Barutçu, 81 ilden gelen müşterilerinin dikkatini çektiğini anlattı.

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AMACI, İNSANLARIN DAHA KİBAR OLMASINI SAĞLAMAK

Severek yaptığı mesleğinde çayın dünyanın gürültüsünü unutmak için içildiğini söyleyen Şenol Barutçu, "1971 Devrek'in Yılanlıca köyünde doğdum. Babam madenci olduğu için madenden emekli olduktan sonra köye yerleştik. Köyde pek duramadım. İlçe merkezinde çay ocağı işletmeye karar verdim. Yaklaşık 25 yıldır bu işi yapıyorum. Çok da memnunum, gücüm yettiği kadar devam ettireceğim. Çay dünyanın gürültüsünü unutmak için içilir. Benim bu tarifeyi uygulamamda bazı sebepler var. Her şey aileden başlar. Evde bir çocuğun annesinden 'Bana su getir' demesiyle 'Bana su verir misin?' demesi arasında fark vardır. Ben de insanların daha kibar olması için böyle bir tarife yapmak durumunda kaldım.

İnsanlar neyi ne zaman isteyeceğini, söyleyeceğini, nasıl söyleyeceğini bilmesi için bu tarifeyi meydana getirdim. Tarifeyi soranlar oluyor. Türkiye'nin yanı sıra dünyanın her tarafından bu tarifenin anlamını soran oluyor. Ben de insanların davranış biçimlerini öğrenmesi için bu tarifeyi yapmak zorunda kaldığımı anlatıyorum" diye konuştu.

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(İHA)

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