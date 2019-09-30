"Maalesef Türkiye'de göçmenin ismi Suriyeli olmuş. Gençler, bu büyük bir haksızlık. Sizin yüreğinize dokunmak istiyorum. Çünkü meselemizi siz anlarsanız, siz anlatabilirsiniz. Büyüksün Türkiye diyebilmemizin, sesimizi, soluğumuzu bütün dünyaya ifade edebilmemizin tek yolu sizin kalpleriniz, sizin vicdanlarınız. Gençler bu işi sahiplenirse, bu işin karşısında hiçbir bürokrat, hiçbir akıl sahibi, hiçbir siyasetçi duramaz."

Sevginin ve muhabbetin köprüleri ve ayaklarının gençler olduğunu dile getiren Ok, "Siz bütün dünyaya, Türkiye'nin ne kadar güçlü, ne kadar medeni olduğunu ve insanlık alemine, bütün göçmenlere, bütün mültecilere, sığınmacılara şefkat ve merhametle, haysiyetle, insanlık onuruna layık bir şekilde nasıl sahip çıktığının sesi olun, soluğu olun. Sizler bunu yapın." ifadelerini kullandı.

- "Devlet önleyici tedbirler de alır, devlet büyüktür"

"Diyorlar ki, burada kalan Suriyelilerin genel sağlık sigortası primleri ödeniyor. Hiç kimse şunu hesap etmiyor. Bu kadar yoğun ve mobilize olmuş bir grubun herhangi bir sağlık problemi durumunda gerçekleştirilecek karantina maliyeti acaba bugün harcanan o genel sağlık sigortası primi ile halledilebilir mi?" diyen Ok, "Olaylara, olgulara bakarken, algılara mahkum etmemek lazım. Devlet önleyici tedbirler de alır, devlet büyüktür. Bunu da ifade etmek isterim." dedi.

Acımasız ve vicdansız olmayacaklarını aktaran Ok, "Düzensiz göçle mücadelemiz devam edecek ama düzenli göçle de ülkemizin kaynaklarını zenginleştirip bu işi bir fırsat haline getireceğiz. Uluslararası öğrenciler, çok uluslu şirketlerin yöneticileri, bunlar bizim için zenginlik. Siz bizim için zenginliksiniz. Siz bizim kanatlarımızsınız. Hem bu hayalimizi, ufkumuzu bir gün döndüğünüz zaman gittiğiniz yerlere taşıyacaksınız hem de burada kaldığınız müddet içerisinde Türkiye'nin zenginliğine zenginlik katacaksınız." diye konuştu.