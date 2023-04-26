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'Bu isim yüzünden çok çektim' Başına gelmeyen kalmadı! Askerlik, boşanma davası, taciz olayında şahitlik...

26.04.2023 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da yaşayan 40 yaşındaki Salih Yıldırım, isim ve soyisminin yaygın olması sebebiyle akılalmaz pek çok olay yaşadı. Hiç gitmediği illerdeki adli olaylarda 'tanık' yazıldığını, askerlik yapmak istediğinde 'Sen ölüsün' denildiğini ve bekarken boşanma davasında çocukların velayetinin üzerine kaldığını söyleyen Yıldırım, sık sık dilekçe verip bunlarla ilgisinin olmadığını kanıtlamak zorunda kaldığını anlattı. Yıldırım, "Bu isim yüzünden çok çektim. İsmime farklı bir isim daha ekleyeceğim" dedi.

'Bu isim yüzünden çok çektim' Başına gelmeyen kalmadı! Askerlik, boşanma davası, taciz olayında şahitlik...

Bolu'da, mobilya ve beyaz eşya satan dükkanda çalışan, evli ve 2 çocuk babası Salih Yıldırım, isim ve soyadının Türkiye'de yaygın olması nedeniyle birçok sorun yaşadı. Yıldırım, kayıtlarda 'ölü' gözüktüğünden askerlik görevini yapamadı, bekarken bir boşanma davasında çocukların velayetinin kendisine verildiğini öğrendi ve hiç gitmediği İstanbul'da hırsızlık, Antalya'da da taciz olaylarında 'tanık' olarak ifadeye çağrıldı. Söz konusu durumlarla ilgisiz olduğunu sık sık dilekçeyle bildiren Yıldırım, Bolu Adliyesi'nde de Antalya'ya hiç gitmediğini, olaydan haberi olmadığını yazıp, telefonunun baz istasyonu kayıtlarının incelenmesi yönünde savcılığa dilekçe verdi.

ASKERLİK ŞUBESİNDE 'SEN ÖLÜSÜN' DEDİLER

Yaşadıklarını anlatan Salih Yıldırım, "2000'de askerlik vazifemi yapmam gerekirken, tüm devrelerim askerlik şubelerinden çağrılırken, ben çağrılmadım. Bu durum üzerine o dönem ikamet ettiğim Düzce'de askerlik şubesine gittim. Oradan beni Malatya askerlik şubesine, daha sonra da Malatya'nın bir ilçesinde bulunan askerlik şubesine yönlendirdiler. Oraya gittiğim zaman ise komutan bana, 'Salih sen ölüsün, Şırnak'ta çığ altında kalmışsın' dedi. Sonrasında ise Genelkurmay'a yaşadığıma dair dilekçe verdim ve 2004 yılında askerlik görevimi yerine getirdim" ifadelerini kullandı.

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'BEKARKEN, BOŞANMA DAVASINDA ÇOCUKLARIN VELAYETİ BENDE KALDI'

Salih Yıldırım, bir boşanma davası sonrası çocukların velayetinin kendisine kaldığı belirterek, "Bu isim yüzünden çok çektim. 2012 yılında bir avukat aradı. Bekardım, hiç evlenmemiştim daha. Adıma açılmış boşanma davası çıktı. Avukat, 'Çocukların velayeti size kaldı' dedi. Dedim ki, 'Ben evlenmedim ki çocukların velayeti bana kalsın'. Gittim, adliyeye ifade verdim. İsim benzerliğinden dolayı olduğunu belirttim, yanlışlık düzeltildi" diye konuştu.

İSTANBUL'DA VE ANTALYA'DA DA ŞAHİT YAZMIŞLAR

İstanbul'da, hırsızlık olayına tanık olarak savcılığa çağrıldığını belirten Salih Yıldırım, "Daha önce hiç gitmediğim, yerini bilmediğim İstanbul'un bir semtinde arabaların stepnelerini çalmışlar. Bu olayda da benim ismimi 'tanık' olarak vermişler. Bu durumda da savcılığa gidip dilekçe vermek zorunda kalmıştım" dedi.

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Yıldırım, Antalya'da, taciz olayında şahit yazıldığını ifade ederek, "Son olarak da 2022 yılında Antalya'da bir eğlence mekanında, bir beyefendinin yanındaki hanımefendiyi taciz etmişler. Duruma da beni şahit olarak yazmışlar. Antalya'ya hiç gitmedim. Ben eğlence merkezlerine gitmem. Çünkü alkol alan birisi değilim. O yüzden savcılığa o dönem telefon takibimin yapılmasını talep edeceğim. Orada hiç bulunmadığım bir olaya şahit yazıldığımı, daha önce de başıma geldiğini kanıtlamam gerekiyor" diye konuştu.

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"İSMİMİN BAŞINA YA DA SONUNA FARKLI BİR İSİM DAHA EKLEYECEĞİM"

Salih Yıldırım, adına yeni bir isim daha ekletmek istediğini söyleyerek, "Bu olaylardan rahatsızım. Özel bir şirkette çalışıyorum ve bu olaylar için izin almam gerekiyor. Bu durumdan sıkıldım, ismimin başına ya da sonuna farklı bir isim daha ekleyeceğim. Bu mağduriyet sanırım sadece bu şekilde çözülecek. Durduk yere adliyeye gelmekten sıkıldım" dedi. (DHA)

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