Bu Japon metodu sayesinde hızlıca karın yağlarından kurtululacaksınız! İşte derin nefes egzersizi

Aktör Ryosuke Miki’nin sırt ağrılarını geçirebilmek amacıyla nefes egzersizlerine başlaması, bu diyetin de istemsiz bir şekilde ortaya çıkmasına neden oldu. Miki, nefes egzersizleri sayesinde kısa sürede yaklaşık 13 kilo verdiğini fark etti. Günlük nefes egzersizleri garip gelse de, söz konusu zayıflama olduğunda işe yaradığı söylenebilir.

NASIL ÇALIŞIYOR?

Üç saniye boyunca nefes alın ve aldığınız nefesi yedi saniyede verin. 2 ila 10 dakika boyunca her gün bunu tekrarlayın. Teknik belirli bir pozisyonda durmayı içeriyor. Çoğu Avrupalı doktor, solunum egzersizlerinin kilo kaybı için kullanımını destekler ve etkinliklerini şu şekilde açıklar: yağın içinde oksijen, karbon ve hidrojen bulunur. Soluk aldığınızda vücudunuza giren oksijen ise yağ hücrelerini karbon ve suya dönüştürür.

Ne kadar derin nefes alırsanız o kadar fazla oksijen çekersiniz ve dolayısıyla yağ yakımını hızlandırırsınız.

NE YAPMANIZ GEREKİR?

İlk olarak ayakta durun ve bir bacağınızı ileriye diğerini geriye itin. Şimdi kalçalarınızı gerin ve ağırlığınızı arka ayağınıza verin. Şimdi kollarınızı başınızın üstünde kaldırarak 3 saniye boyunca yavaşça derin nefes alın. Daha sonra nefesinizi 7 saniye boyunca güçlü bir şekilde verirken vücudunuzdaki bütün kasları kasın. Bu egzersizi iki dakikadan on dakikaya kadar uygulayın. İşte bu kadar.

Uzmanlar bu tekniğin vücudunuzu, kaslarınızı gereceğini ve metabolizmanızı hızlandıracağını söylüyor.

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