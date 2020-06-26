Bu kadarı da olmaz: Apple, iPhone 12'nin kutusuna şarj cihazı koymayabilir!

iPhone 12 Apple'ın bu yılki ve önümüzdeki yılki en büyük kozu olacak. Bu yüzden çalışmalarını titizle yürüten şirket, analistlerin iddiasına göre iPhone kutularında yeni bir dönemin kapısını aralayacak. Bu iddialardan biri 'iPhone'ları bilen adam' Ming-Chi Kuo'ya ait. Ming-Chi Kuo, iPhone 12 kutusundan EarPods kulaklıkların çıkmayacağını söylüyor. Ancak yeni gelen iddialar, EarPods'ların yanında iPhone'ların en önemli aksesuarlarından birinin daha kutuda yer almayacağını gösteriyor; şarj cihazının.

İPHONE 12 KUTUSUNDA ÖNEMLİ EKSİKLİK

Analistlerin iddiasına göre iPhone 12'nin kutusunda bir şarj cihazı olmayacak. Bunun yerine kutudan sadece bir lightning kablo çıkacak. Şarj adaptörünün ise sonradan alınması gerekecek. Tabi elinizde fazladan Apple adaptörü varsa da onu kullanabilmeniz mümkün.

İPHONE 12 TARTIŞMALARI ALEVLENDİREBİLİR

iPhone 12 şarj cihazı kararının birçok kişiyi kızdıracağı çok açık. Zira, iPhone'ları kutudan çıktığı gibi şarj etmek bu kadar lüks bir şey değil. Üstelik rakip Android cihazlar kutularından hızlı şarj adaptörüne dahi yer veriyorken Apple'ın adaptör çıkartması tartışmaları oldukça alevlendirecek bir durum. Ancak gerçek şu ki bunlar sadece birer iddia. Yani iPhone 12'nin kutusunu açtığımızda adaptör yerli yerinde durabilir.

