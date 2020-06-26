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Bu kadarı da olmaz: Apple, iPhone 12'nin kutusuna şarj cihazı koymayabilir!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.06.2020 10:29 | Son Güncelleme

iPhone 12 için çalışmalarını sürdüren Apple hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Daha önce iPhone 12 kutusundan EarPods kulaklıkların çıkmayacağını söyleyen analistler, şimdi ise iPhone 12'nin kutudan çıktığı gibi şarj olamayacağını söylüyor.

Bu kadarı da olmaz: Apple, iPhone 12'nin kutusuna şarj cihazı koymayabilir!

iPhone 12 Apple'ın bu yılki ve önümüzdeki yılki en büyük kozu olacak. Bu yüzden çalışmalarını titizle yürüten şirket, analistlerin iddiasına göre iPhone kutularında yeni bir dönemin kapısını aralayacak. Bu iddialardan biri 'iPhone'ları bilen adam' Ming-Chi Kuo'ya ait. Ming-Chi Kuo, iPhone 12 kutusundan EarPods kulaklıkların çıkmayacağını söylüyor. Ancak yeni gelen iddialar, EarPods'ların yanında iPhone'ların en önemli aksesuarlarından birinin daha kutuda yer almayacağını gösteriyor; şarj cihazının.

İPHONE 12 KUTUSUNDA ÖNEMLİ EKSİKLİK

Analistlerin iddiasına göre iPhone 12'nin kutusunda bir şarj cihazı olmayacak. Bunun yerine kutudan sadece bir lightning kablo çıkacak. Şarj adaptörünün ise sonradan alınması gerekecek. Tabi elinizde fazladan Apple adaptörü varsa da onu kullanabilmeniz mümkün.

iPhone 12 şarj cihazı

İPHONE 12 TARTIŞMALARI ALEVLENDİREBİLİR

iPhone 12 şarj cihazı kararının birçok kişiyi kızdıracağı çok açık. Zira, iPhone'ları kutudan çıktığı gibi şarj etmek bu kadar lüks bir şey değil. Üstelik rakip Android cihazlar kutularından hızlı şarj adaptörüne dahi yer veriyorken Apple'ın adaptör çıkartması tartışmaları oldukça alevlendirecek bir durum. Ancak gerçek şu ki bunlar sadece birer iddia. Yani iPhone 12'nin kutusunu açtığımızda adaptör yerli yerinde durabilir.

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