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Bu kadarı da olmaz dedirttti! Nevşehir'de Göre Belediyesi'nin parasını çaldılar

11.12.2023 19:56 | Son Güncelleme:
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Nevşehir'de şoke eden bir olay yaşandı. Göre Belediyesi'ne giren hırsız ya da hırsızlar, belediyeye ait günlük tahsilatların toplamı olan 17 bin TL'nin bulunduğu kasayı çaldı.

Bu kadarı da olmaz dedirttti! Nevşehir'de Göre Belediyesi'nin parasını çaldılar

Merkeze bağlı Göre Belediyesi çalışanları, sabah işe geldiklerinde binanın çay ocağının camlarının kırık olduğunu gördü. Binada araştırma yapan çalışanlar, güvenlik kamerasının kayıt kutularının ve belediyeye ait kasayla, içindeki 17 bin TL'nin olmadığını fark etti. Çalışanların ihbarıyla adrese gelen jandarma ekipleri, hırsız ya da hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

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Hizmet binasında inceleme yapan jandarma ekipleri, cam kırıklarının bulunduğu yerde, kan izleri olduğunu belirledi örnekleri incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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'17 BİN TL'Yİ ÇALMIŞLAR'

Göre Belediye Başkanı Mustafa Topçu, olaya ilişkin açıklamasında, "Dün gece belediye binamızın ikinci katına hırsızlar girmiş. Belediye binamızın içinde bulunan çay ocağına ait camı kırmışlar ve güvenlik kamerası kayıt kutuları ile belediyemiz kasasına giren günlük tahsilatlara ait 17 bin TL'yi çalmışlar. Sabah 08.00 sıralarında durumu öğrenir öğrenmez jandarmaya haber verdik. Sağ olsunlar geldiler, incelemelerde bulundular. Camı kırdıkları yerde kan lekeleri vardı. Kan izleri numuneleri alındı. İnşallah faillerin bir an önce yakalanarak yargı önüne çıkarılmalarını, hak ettikleri şekilde cezalandırılmalarını bekliyoruz" diye konuştu.

(DHA)

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Nevşehir para belediye
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