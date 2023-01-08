Bu kadarı da olmaz! Göz bebeğine dövme yaptırdı... "Annemin yaşayan kabusuyum"

Darcy isimli kadın çocukluğundan beri hayali olan göz bebeğine yaptırdığı siyah dövmeyi sosyal medya hesaplarından sıklıkla paylaşıyor. Dövmeli model, Aralık ayı başlarında göz küresi dövmesinin mucidi Luna Cobra'nın sağ gözünü dövmesi için Miami'ye gitti. Geziye çıkmadan önce ailesi ve arkadaşlarıyla ne yapacağı hakkında konuştu. Yedi yaşındaki oğlu bu fikre "kesinlikle takıntılı" olsa da, annesi pek etkilenmedi.

KARARMIŞ GÖZLERİ ANNESİNİN EN BÜYÜK KABUSUYDU

Darcy , "Sağ gözümü yaptırdıktan sonraki gün annem 'Lütfen tek gözüme yaptırır mısın? En büyük korkum kabuslarımda kararmış gözlerim' dedi" dedi. "Ama ona 'Hayır. Senin yaşayan kabusun olacağım' dedim. "Komik olduğunu düşünmedi... Ben komik olduğunu düşündüm!"

ÇOCUKLARIN ONDAN KORKACAĞINI DÜŞÜNDÜ

Annesi ayrıca, göz dövmesini yaptırdıktan sonra kız kardeşinin çocuklarının Darcy'den korkacağından endişeliydi, ancak bunun yerine, Noel'de onları gördüğünde onu soru yağmuruna tuttular. Darcy ayrıca bundan hoşlanmayacağını düşünen pek çok kişinin yeni görünümünü "gerçekten beğendiğini" de keşfetti.

"HİÇ ACI YOKTU"

Sürecin kendisine gelince, Darcy yaptırmadan önce "gerginliğin ötesindeydi" Ancak Luna'nın kaygısının üstesinden gelmesine yardımcı olduğu ve süreci keyifli bir süreç haline getirdiği için muazzam profesyonelliğini ve nezaketini övdü. "Aslında, aslında dövmenin kendisi tamamen acısızdı. Hiç acı yoktu," dedi.

"SOL GÖZÜMÜ YAPTIRMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

"Prosedürü yapması kelimenin tam anlamıyla 3 saniye gibi kısa bir sürede gerçekleşti! İnanılmaz derecede harika bir deneyimdi ve bir sonraki seferde ne bekleyeceğimi bildiğim için sol gözümü yapmak için sabırsızlanıyorum."

DÖVME GÖRÜŞÜNÜ ETKİLEMEDİ

Darcy, insanların dövme işlemi hakkında düşündüklerinin aksine, baştan sona mükemmel bir şekilde görebildiğini ekledi ve görüşünün mürekkeplenmeden hiç etkilenmediğini söyledi. Şuan gözünü ovuşturamıyor, makyaj yapamıyor veya kirpik takamıyor, ancak yaşadığı şefkatin buna tamamen değdiği konusunda ısrar ediyor.



