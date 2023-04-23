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Bu kadarına da 'pes' dedirten olay! Depremde ölen öğretmen Şeyma İyiol'u kullandılar, gerçek ise ortaya çıktı

23.04.2023 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolandırıcılar yine boş durmazken son yöntemleri bu kadarına da 'pes' dedirtti. 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Hatay'da hayatını kaybeden 27 yaşındaki öğretmen Şeyma İyiol'un ailesi, dolandırıcılar tarafından dolandırılmak istendi. Dolandırıcılar, aileye kızlarının borcu olduğunu ve 2 taksiti ödemediğini belirtip, icra işlemi başlatacaklarını söyledi. Şeyma'nın avukat ablası Ceylan İyiol ise durumu araştırarak benzer yöntemlerle çok sayıda kişinin dolandırıldığını ortaya çıkardı.

Bu kadarına da 'pes' dedirten olay! Depremde ölen öğretmen Şeyma İyiol'u kullandılar, gerçek ise ortaya çıktı

27 yaşındaki öğretmen Şeyma İyiol, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Hatay'da hayatını kaybetti. Kızlarının acısını yaşayan aile, gelen telefonla şoke oldu. Telefondaki kişi, aileye kızlarının borcu olduğunu ve 2 taksiti ödemediğini belirtip, icra işlemi başlatacaklarını söyledi. Şeyma'nın avukat ablası Ceylan İyiol, yaptığı araştırmada telefondakilerin dolandırıcı olduğunu ve birçok kişinin bu yöntemle mağdur edildiğini ortaya çıkardı. İyiol, "Bu dolandırıcılar, çok iyi hazırlanmışlar. Depremde ölenlerin bilgilerini internet sitelerinden buluyorlar. Nerede defnedildiklerini bile söylüyorlar. Depremde yakınına ulaşmak isteyen herkes kimlik bilgilerini, adreslerini, görevlerini sosyal medyadan paylaştı. İnsanların acılarından beslenmeye çalışan bu kişiler, vicdanları zedeliyor" dedi.

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GELEN TELEFONLA ŞOKE OLDULAR

İskenderun ilçesi Alparslan Ortaokulu'nda rehber öğretmenlik yapan Şeyma İyiol'un oturduğu bina da Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıldı. Enkaz altında kalarak hayatını kaybeden İyiol'un cenazesi, 2 gün sonra çıkartılarak memleketi Denizli'ye getirilip, toprağa verildi. Şeyma'nın babası Hayati İyiol (60) evladının acısını yaşarken; iddiaya göre 3 Nisan'da telefon ile arayıp, kendisini avukat olarak tanıtan bir kişi, kızının alışveriş nedeniyle borcu olduğunu, ödemediği için de icra işlemi başlatacaklarını söyledi. Baba İyiol da büyük kızının avukat olduğunu belirtip, konuyu Ceylan İyiol'a anlatmalarını istedi. Telefondaki kişi, bu kez Ceylan İyiol'u arayıp, Şeyma'nın kredi kartıyla toplamda 16 bin 528 TL'lik alışveriş yaptığını, şubat ve mart taksitlerini ödemediği için icra işlemi başlatılacağını belirtti.

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ÇOK SAYIDA KİŞİ BU YÖNTEMLE DOLANDIRILMIŞ

Ceylan İyiol, kendisini alışveriş yapılan şirketin avukatı olarak tanıtan kişiden şirket yetkilisinin telefonunu istedi. Kendisini telefonda şirket yetkilisi olarak tanıtan kişi de Şeyma İyiol'un bir bilişim firmasının yapay zeka ürünleri ile ekran kartı aldığı söyleyip, bunların 3 Aralık'ta okula teslim edildiğini belirtti. Telefon görüşmelerinin ardından araştırma yapan avukat İyiol, söz konusu şirketin adının kullanılıp, dolandırıcılık yapıldığını tespit etti. Depremde yakınlarının kaybeden çok sayıda kişinin bu yöntem ile dolandırıldığını belirleyen avukat İyiol, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

"BU DOLANDIRICILAR ÇOK İYİ HAZIRLANMIŞ"

Ceylan İyiol, depremde hayatını kaybeden kişilerin bilgilerinin kullanılarak dolandırıcılık yapıldığını belirterek, "Beni arayıp kendisini avukat olarak tanıtan kişi, kardeşimin borcu olduğunu, icra işleminin başlatılacağını söyledi. Ben de avukat olduğum için araştırdım. Ürünün satıldığı şirketin sahibini aradım. Böyle bir satış yapılmamış, şirketin sahibi günde en az 10 kişinin bu şekilde kendisini aradığını söyledi. Depremde hayatını kaybeden kişilerin yakınlarına ulaşıp, borcu olduğunu söylüyorlar. Telefonlara, borcu olduğuna dair 'mail order' belgesi de gönderiyorlar. Hatta taksit dökümü bile hazırlamışlar. Benim yaptığım araştırmada ürün alınmamış, bankaya bile gittim, alışveriş yapıldığına dair hesap hareketi bile yok. Bu dolandırıcılar, çok iyi hazırlanmışlar. Depremde ölenlerin bilgilerini internet sitelerinden buluyorlar. Nerede defnedildiklerini bile söylüyorlar. Depremde yakınına ulaşmak isteyen herkes kimlik bilgilerini, adreslerini, görevlerini sosyal medyadan paylaştı. İnsanların acılarından beslenmeye çalışan bu kişiler, vicdanları zedeliyor" dedi.

Kendilerinin dolandırılmadığını ancak çok sayıda kişinin bu yöntem ile tuzağa düştüğünü öğrendiklerini belirten İyiol, "Depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. Bu tür dolandırıcılara kanmasınlar, iyice araştırsınlar. Doğrudan ödeme yapmasınlar, hesap hareketlerini kontrol etsinler" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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deprem dolandırıcılık Hatay

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