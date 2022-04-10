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  4. Bu kadarına da pes dedirtti! D-100 Karayolu'nda direksiyon başındaki sürücüye bastonla saldırdı

Bu kadarına da pes dedirtti! D-100 Karayolu'nda direksiyon başındaki sürücüye bastonla saldırdı

10.04.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maltepe D-100 Karayolu'nda seyir halindeki otomobilde kavga çıktı. Arka koltukta oturan yolcu, direksiyon başındaki sürücüye bastonla vurdu. Sürücünün de karşılık vermesi ve kendini korumaya çalışması nedeniyle araç sağa sola yalpaladı. Yaşanan kavga anı arkadan gelen araçtakilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bu kadarına da pes dedirtti! D-100 Karayolu'nda direksiyon başındaki sürücüye bastonla saldırdı

Bu kadarına da pes dedirten görüntüler, geçen cuma D-100 Karayolu Küçükyalı mevkiinde kaydedildi. Kartal istikametine giden otomobildeki sürücü ile arka koltukta oturan yolcu tartışmaya başladı. Sürücü bir yandan aracı kullanırken diğer yandan da tartışmaya devam etti. Arka koltukta oturan kişi bir anda elindeki bastonla direksiyon başındaki sürücünün kafasına vurdu.

TRAFİKTEKİLERİ DE TEHLİKEYE ATTILAR

Sürücünün de karşılık vermesi ve kendini korumaya çalışması nedeniyle araç, sağa sola yalpalamaya başladı.

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Sürücü, direksiyon hakimiyetini ara ara kaybedince hem kendi canlarını hem de trafiktekileri tehlikeye attılar.

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Yaşanan kavga anı arkadan gelen araçtakilerin cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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Maltepe
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