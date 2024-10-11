HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bu kadarına da pes! Kebaptan tekila, kokoreçten votka ve viski çıktı... Bakanlık listesinden her gün yeni bir skandal çıkıyor

Bu kadarına da pes! Kebaptan tekila, kokoreçten votka ve viski çıktı... Bakanlık listesinden her gün yeni bir skandal çıkıyor

Melih Yılmaz Melih Yılmaz
11.10.2024 11:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı 'sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar' listesinde akıllara durgunluk veren skandallar ortaya çıktı. Bugüne kadar gündem; domuz eti, tek tırnaklı eti, kanatlı eti üzerine yoğunlaşırken ortaya çıkan yeni skandallar liste incelemenin seyrini değiştirecek. Listeye göre kokoreçte votka ve viski, kebapta tekila çıktı. Yaşanan gelişme herkesi şaşkına çevirdi. Öte yandan bir okey salonunun gıdalarında da rakı tespit edildiği listede yer aldı.

Bu kadarına da pes! Kebaptan tekila, kokoreçten votka ve viski çıktı... Bakanlık listesinden her gün yeni bir skandal çıkıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ay başında yayınlamaya başladığı taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesi vatandaşın ana gündem maddesi haline geldi.

GÜNDEM; DOMUZ ETİ, TEK TIRNAKLI ETİ VE KANATLI ETİYDİ

Listede bazı büyük markalar da yer alırken, son olarak Köfteci Yusuf'un bazı ürünlerinde domuz eti tespit edildiği ortaya çıkmıştı. Yaşanan gelişmeler vatandaşı çoğunlukla domuz eti, tek tırnaklı eti, kanatlı eti kullanan işletmeleri aramaya yöneltti.

1231

YENİ SKANDALLAR ARAMALARIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRECEK

Ortaya çıkan yeni skandallar ise bu durumun seyrini değiştirecek. Vatandaşlar artık güvenilir gıdaya erişebilmek için listeyi titizlikle incelerken, arama filtrelerine yeni terimler de ekleyecek.

679676706

KEBAPTAN TEKİLA ÇIKTI

Bakanlığın listesine göre Antalya'da bulunan bir kuyu tandır kebap salonundaki ürünün içinde tekila tespit edildi.

3463463

KOKOREÇTEN VİSKİ VE VOTKA ÇIKTI

Yine Antalya'da bulunan bir kokoreççinin ürününde ise votka tespit edildi. Yine aynı kokoreççiden alınan bir numunede viski de tespit edildi.

5474584584

OKEY SALONUNDAKİ GIDALARDAN RAKI ÇIKTI

Öte yandan yine Antalya'da faaliyet gösteren bir okey salonundaki gıdalarda rakı tespit edildi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
kokoreç Tarım ve Orman Bakanlığı kebap gıda
En Çok Okunan Haberler
Köfteci Yusuf’la ilgili Özgür Demirtaş’tan ‘farklı’ yorum! ‘Domuz eti’ skandalının altında ne var?

Köfteci Yusuf’la ilgili Özgür Demirtaş’tan ‘farklı’ yorum! ‘Domuz eti’ skandalının altında ne var?

'Yağlarını aldırdı 8 kilo verdi' dendi... Son hali herkesi şaşırttı

'Yağlarını aldırdı 8 kilo verdi' dendi... Son hali herkesi şaşırttı

Yeni yargı reformunda 'en az 7 ay hapis' detayı

Yeni yargı reformunda 'en az 7 ay hapis' detayı

Merak edilen soruya yanıt verdi! "Hayır, bir seferlikti"

Merak edilen soruya yanıt verdi! "Hayır, bir seferlikti"

Gökyüzünde görsel şölen! Kuzey ışıkları Türkiye'den izlendi

Gökyüzünde görsel şölen! Kuzey ışıkları Türkiye'den izlendi

TBMM'de kabul edildi! Binlerce öğretmeni ilgilendiriyor

TBMM'de kabul edildi! Binlerce öğretmeni ilgilendiriyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.