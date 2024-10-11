Bu kadarına da pes! Kebaptan tekila, kokoreçten votka ve viski çıktı... Bakanlık listesinden her gün yeni bir skandal çıkıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ay başında yayınlamaya başladığı taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesi vatandaşın ana gündem maddesi haline geldi.

GÜNDEM; DOMUZ ETİ, TEK TIRNAKLI ETİ VE KANATLI ETİYDİ

Listede bazı büyük markalar da yer alırken, son olarak Köfteci Yusuf'un bazı ürünlerinde domuz eti tespit edildiği ortaya çıkmıştı. Yaşanan gelişmeler vatandaşı çoğunlukla domuz eti, tek tırnaklı eti, kanatlı eti kullanan işletmeleri aramaya yöneltti.

YENİ SKANDALLAR ARAMALARIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRECEK

Ortaya çıkan yeni skandallar ise bu durumun seyrini değiştirecek. Vatandaşlar artık güvenilir gıdaya erişebilmek için listeyi titizlikle incelerken, arama filtrelerine yeni terimler de ekleyecek.

KEBAPTAN TEKİLA ÇIKTI

Bakanlığın listesine göre Antalya'da bulunan bir kuyu tandır kebap salonundaki ürünün içinde tekila tespit edildi.

KOKOREÇTEN VİSKİ VE VOTKA ÇIKTI

Yine Antalya'da bulunan bir kokoreççinin ürününde ise votka tespit edildi. Yine aynı kokoreççiden alınan bir numunede viski de tespit edildi.

OKEY SALONUNDAKİ GIDALARDAN RAKI ÇIKTI

Öte yandan yine Antalya'da faaliyet gösteren bir okey salonundaki gıdalarda rakı tespit edildi.