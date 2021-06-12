Bu kadarına pes! Hemşire, ölen hastanın kredi kartını çalıp alışveriş yaptı

Akılalmaz olayın adresi İngiltere'nin Birmingham kenti. Heartlands Hastanesi'nde COVID hastalarına bakan 23 yaşındaki hemşire Ayesha Basharat, hastanın ölmesinden sonra yaptığı hareketle şaşkına çevirdi.

DÖRT GÜN BOYUNCA ALIŞVERİŞ YAPTI

83 yaşındaki COVID hastası öldükten dakikalar sonra hastanın temassız banka kartıyla alışveriş yapan hemşire, polisin birkaç günlük takibi sonrası kart elindeyken gözaltına alındı. Sonraki dört günde de kartı kulllanarak alışveriş yapan hemşire, ifadesinde kartı yerde bulduğunu, kendi kartıyla karıştırdığını söyledi.

Ancak mahkeme kartların farklı renklerde olduğunu söyleyerek Ayesha'dan suçunu kabul etmesini istedi. Daha sonra hastanın kartını çaldığını itiraf eden hemşireye mahkeme tarafından 18 ay hapis cezası verildi, fakat ceza ertelendi.

İŞTEN ÇIKARILDI

Hastane yönetimi olayın ortaya çıkmasından hemen sonra hemşirenin işten çıkarıldığını ve hastanın ailesine gereken desteğin verildiğini söyledi.



