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  4. Bu kadarına pes! İş arkadaşının suyuna, yemeğine defalarca spermlerini bıraktı

Bu kadarına pes! İş arkadaşının suyuna, yemeğine defalarca spermlerini bıraktı

DÜNYA HABERLERİ  | 15.10.2020 13:43 | Son Güncelleme

Aynı iş yerinde çalıştığı kadına yaklaşık iki senedir takıntılı olan ve aşkına karşılık bulamadığını iddia eden bir adam, en yüksek cezayı alarak hapse konuldu. Söz konusu adam takıntı haline getirdiği kadına uzun bir süredir rahatsızlık veriyordu ancak bardağı taşıran son damla Stevens Millancastro'nun spermlerini kadının eşyalara bulaştırması oldu.

Bu kadarına pes! İş arkadaşının suyuna, yemeğine defalarca spermlerini bıraktı

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki savcılar, mastürbasyon yapan saplantılı bir erkeğin, kadın iş arkadaşının su şişesine sperm koymaktan mahkum edildiğini söyledi.

Polise göre, 30 yaşındaki Stevens Millancastro, Salı günü Los Angeles, California'da işlediği suçlardan dolayı iki yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı. Stevens Millancastro, adı açıklanmayan kadının su şişesi içine, bal kavanozuna, bilgisayar klavyesine ve faresine sperm bıraktı.

İddiaya göre kadın, su şişelerinde bulanık bir renk değişikliği olduğunda bir şeylerin yanlış olduğunu fark etti. Bunu amirine bildirdi ve kadının ofisine bir güvenlik kamerası kuruldu. Savcılar, ertesi gün kamerayı incelediklerinde aynı adam bu kez kadının bal kavanozu, bilgisayarının faresi ve klavyesinde de spermini bıraktığını gördü. Yetkililere göre, Stevens söz konusu kadına takıntılıydı ve onu sürekli rahatsız ediyordu.

EN YÜKSEK CEZA VERİLDİ

Bölge Savcısı Todd Spitzer, Millancastro'ya kanun kapsamında "işyerinde sadece işini yapmaya çalışan masum bir kadına uygulanan travmanın tanınması" olarak en yüksek cezanın verildiğini söyledi. Savcılara göre yargıç ayrıca Millancastro'nun cinsel suçlu olarak kaydolması gerektiğini talimat verdi.

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