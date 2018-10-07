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Bu kadarını onlar bile beklemiyordu! Hava sıcaklığı eksi 45 dereceye kadar düşecek!

DÜNYA HABERLERİ  | 07.10.2018 21:09 | Son Güncelleme

Kanada’da önümüzdeki kışta hava sıcaklığının eksi 45 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Sıcaklıkların hayati tehlike arz edecek kadar azalması, ülkede ciddi sorunlara yol açabileceği ifade ediliyor.

Bu kadarını onlar bile beklemiyordu! Hava sıcaklığı eksi 45 dereceye kadar düşecek!

Kanadalı çiftçilerin yıllık hazırladığı, 2019 Çiftçi Takviminde (Farmers' Almanac), bu yıl Kanada'da Şubat 2019'da eksi 40 ila eksi 45 dereceye kadar hava sıcaklıklarının görüleceği tahmin ediliyor. Her ne kadar Kanadalılar soğuk havaya alışkın olsalar da eksi 40 dereceden itibaren düşük sıcaklıklar insanlar için hayati tehlike arz ediyor.

SOĞUK ISIRIĞI RİSKİ

Rüzgar ısısı eksi 40 dereceye düştükten sonra, soğuğa 10 dakika maruz kadar insan vücudunda “soğuk ısırığı” görülüyor ve soğuktan insan uzuvları kopuyor.

Quebec ve Ontario eyaletlerinin 2019 yılı başlangıcında olağanüstü donma düzeyinde hava sıcaklıkları yaşayacağı beklenirken, sadece British Columbia eyaletinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Ülkenin kalabalık şehrinin ve başkentinin bulunduğu Ontario eyaletinde sıcaklıkların hayati tehlike arz edecek kadar azalması, ülkede ciddi sorunlara yol açabileceği ifade ediliyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kanada hava sıcaklığı soğuk ısırığı

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