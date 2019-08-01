MUHYEDDİN BEYCA - Batman'da yaşayan Ahmet Çelik'in, 22 yıl önce hayatını kaybeden anneannesinin hatırasını yaşatmak için eski ve antika eşyalarla açtığı kafe, gramofondan müzik dinlemek, nostaljik bir mekanda çay içerek kitap okumak isteyenlerin uğrak mekanı haline geldi.

Gönülden bağlı olduğu anneannesinin vefatından derinden etkilenen ve anneannesine duyduğu özlemle ondan kalan eşyaları evinde toplayan Çelik (34), zamanla eski ve antika eşyalara ilgi duymaya başladı.

Bir dizide oyunculuk da yaparak elde ettiği kazancıyla antika eşyalar satın alan Çelik'in evinde topladığı koleksiyon 5 bin 200 parçaya ulaştı.

Eşinin "Ya ben ya da eşyaların" demesi üzerine hepsini depoya indiren Çelik, bir süre sonra antika eşyaları herkesin görmesi için bir kafe açmaya karar verdi.

GAP Mahallesi'nde hayata geçirdiği 450 metrekarelik kafeyi en eskisi 1200 ve 1900'lü yıllardan kalan fosil, para, aydınlatma, ibrik, gramofon gibi 5 bin 200 aksesuarla dizayn eden Çelik, hem anneannesinin hatırasını yaşatıyor hem de müşterilerini tarih yolculuğuna çıkarıyor.