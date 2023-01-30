Bu kan grubuna dikkat! Çocuk sahibi olma oranları çok daha düşük

Kan grubunun karakter özelliklerimiz, yemek yeme düzenimiz ve hastalıklara olan yatkınlıklarımız üzerinde büyük rol oynadığı biliniyor. Bilim adamları yaptıkları araştırmalarda kan grubunu ve gebe kalmayı ilk kez ilişkilendirdiler ve gebe kalma olasılığını etkileyebilecek olanın kan grubu olduğunu keşfettiler. Gebe kalmak için profesyonel yardım arayan kadınları gözlemleyen bilim adamları, aynı kan grubuna sahip kadınların daha fazla başvuru yaptığını belirtti.

0 KAN GRUBUNA SAHİP KİŞİLERİN DOĞURGANLIK ORANI DÜŞÜK

Yapılan araştırmalarda 0 kan grubuna sahip kadınların doğurganlık oranlarının daha az olduğu görülürken 0 kan grubunun zıttı olan en yüksek sayıda ve en kaliteli yumurta hücresine sahip olduklarını iddia ettikleri kan grubunun A olduğu açıklandı. Bu nedenle A grubuna sahip kadınların profesyonel yardım alma olasılıkları daha düşüktür.

A GRUBU YÜKSEK FSH HORMONUNA SAHİP

Tam da bu keşif nedeniyle, bilim adamları kan grubu 0 olan kadınlara daha erken hamile kalmaya çalışmalarını tavsiye ediyorlar çünkü erken hamile kalma şansları daha yüksek. Bilim adamları ayrıca kan grubu 0 olan kadınların, kan grubu A olan kadınların aksine yüksek düzeyde FSH hormonuna sahip olduğunu keşfettiler. Doğurganlık uzmanları, yüksek düzeyde FSH hormonunun daha az yumurta görmenin anahtarı olduğunu iddia ediyor.

ERKEN MÜDAHALE HAMİLE KALMA ŞANSINI ARTIRIYOR

Bu araştırmanın lideri Dr. Edward Nejat şöyle diyor: "Kan grubu 0 olan kadınların FSH hormonu düzeylerinin A grubu kadınlara göre iki kat daha yüksek olduğu görüldü." İngiliz Kısırlık Merkezi'nden Susan Senan, bu araştırma için: "Çiftlerin suni tohumlama tedavisinden kaçınmasına yardımcı olabilecek her şey kesinlikle iyi bir haber. Çiftler, doğurganlık sorunları yaşayabileceklerini daha erken öğrenirlerse, daha erken yardım alabilirler ve hamile kalma şanslarını artırabilirler.' dedi.



