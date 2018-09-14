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Bu kare Türkiye'de çekildi! 2 katlı 10 bin mezarı hazır bekletiyorlar

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2018 12:23 | Son Güncelleme

300 bin liralık harcama sonucu 2 katlı 10 bin adet mezar hazırlanan il görenlerin bir süre donup kalmasına sebep oluyor.

Türkiye'de çekilen bu kare görenlerde merak uyandırdı. Peki bunca mezar neden yapıldı? İşte cevabı...

Türkiye'de 10 bin mezar hazır bekletiliyor

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Diyarbakır Büyükşehir Beledeyesi, kenttin en büyük mezarlığı olan Yeniköy Asri Mezarlığı'nda kapasitesinin dolması ile yeni mezarlık alanı oluşturdu.
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Merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'na, karşısında bulunan 70 dönümlük alan da mezarlık olarak eklenirken, yeni alanda yaklaşık 10 bin iki katlı mezarlıkların yapımına başlandı.
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MEZARLIKLAR İKİ KATLI

MEZARLIKLAR İKİ KATLI
Büyükşehir Belediye Sağlık İşleri Daire Başkanı Faysal Hatipoğlu, 32 yıldır Diyarbakır'a hizmet veren Yeniköy Mezarlığı, 2 ay sonra define kapatılacağını ifade ederek, yeni mezarlık alanı oluşturma çalışmaları kapsamında 70 dönümlük yeni alanın Büyükşehir Belediye Başkanvekili Cumali Atilla'nın girişimiyle oluşturduklarını söyledi.
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Hatipoğlu, "Bu mezarlığımızın diğer mezarlıklardan farkı olacak. Hazır mezarlıklar inşa ediyoruz. Alanı 5 bölüme ayırmış bulunmaktayız. Her parselde 2 bin mezar inşa edilip, toplamda 10 bin mezar yapılacak.
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Bu mezarların bir diğer özelliği de iki katlı şekilde yapıldı. İhtiyaç duyulduğunda o bölümleri de kullanma imkanımız olacaktır. Bu alanda çevre düzenlemesi de kapsamında yollar, ışıklandırmalar ve çeşmeler yapılacak. Alt yapı hizmetini tamamladıktan sonra, Ocak ayı itibariyle hizmete sunmuş olacağız" dedi.
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DİYARBAKIR'A 100 YIL YETECEK YENİ MEZARLIK YAPILACAK

DİYARBAKIR'A 100 YIL YETECEK YENİ MEZARLIK YAPILACAK
Diyarbakır'ın daha büyük bir mezarlık alanına ihtiyacın olduğunu dile getiren Hatipoğlu, "Diyarbakır'da ortalama yılda 2 bin 500 dolayında defin oluyor. Bu da yeni mezarlık 4 yılda tamamlanacak.
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Bunun tamamlanmasının ardından Diyarbakır'a yüzyıl yetecek yeni bir mezarlığın yapımına başlayacağız. Kentte bulanan Ermeni, Mardinkapı, Şehitlik mezarlıkları define kapalı. Ancak, aile mezarlığın olduğu yerde defin yapılabiliniyor. Yeni mezarlık alanını maliyeti ise 300 bin lira dolayında oldu" diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır mezar Türkiye mezarlık

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