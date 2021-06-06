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Bu kertenkeleyi gören yılan sanıyor!

06.06.2021 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde havaların ısınmasının ardından oluklu kertenkeleler yüzeye çıktı. Görenlerin yılan sandığı kertenkelenin zararsız olduğu söylenerek zarar verilmemesi için vatandaşlar uyarıldı.

Bu kertenkeleyi gören yılan sanıyor!

Son olarak Muratlı Devlet Hastanesi bahçesinde oluklu kertenkele ile karşılaşan vatandaşlar, oluklu kertenkeleyi kendilerine zarar gelmeyecek doğal bir alana bıraktı. Zararsız olan bu kertenkelelerin öldürülmemesi için hayvan severler vatandaşları uyardı.

YILAN SANARAK ÖLDÜRÜLÜYOR!

Halk arasında 'kör yılan' olarak da bilinen oluklu kertenkelelerin yılana benzediği için öldürüldüğünü kaydeden Veteriner Hekim Melis Destan ise, oluklu kertenkelelerin insanlara zarar vermeyip; çekirge, salyangoz ve küçük böceklerle beslendiklerini anımsatarak; ekolojik denge içinde önemli işlevlerinin olduğunu vurguladı.

DOĞAL ALANA BIRAKILMALILAR

Öte yandan, besin zincirinde böcekleri tükettiği için çiftçilere de büyük yararları bulunan oluklu kertenkelelerin yapılaşmaların arasında kaldıklarında oralardan alınıp mutlaka doğal bir alana bırakılmaları istendi.

İHA

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