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  4. Bu kez alışveriş için gelmediler! Yurt dışına kaçamadan enselendiler

Bu kez alışveriş için gelmediler! Yurt dışına kaçamadan enselendiler

24.12.2022 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne ve çevre illerde telefon hırsızlığı yaptıkları tespit edilen ve ve polisin çalışmasıyla yurt dışına kaçamadan yakalanan Bulgaristan uyruklu 4 şüpheli tutuklandı. Kapıkule Sınır Kapısında durdurulan araçta ise çalıntı olduğu değerlendirilen 5 cep telefonu bulundu.

Bu kez alışveriş için gelmediler! Yurt dışına kaçamadan enselendiler

Edirne ve çevre illerde telefon hırsızlığı yaptıkları tespit edilen ve ve polisin çalışmasıyla yurt dışına kaçamadan yakalanan Bulgaristan uyruklu 4 şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre alışveriş merkezinde cep telefonu çalındığını öne süren kişi polise başvurdu.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarından telefonu çaldıkları iddia edilen kişilerin alışveriş merkezinden ayrıldıkları otomobilin plakasını tespit etti.

SINIR KAPISINDA YAKALANDILAR

Söz konusu araç Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere geldiği Kapıkule Sınır Kapısında durduruldu. Aramada çalıntı olduğu değerlendirilen 5 cep telefonu bulundu. Maria İ. (26), Georgi H. (27), Mariana I. (52), Ilenka I. (22) gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Zanlılar işlemleri sonrası Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Bulgaristan vatandaşı 4 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe "yankesicilik" suçundan tutuklandı.

Şüphelilerin çevre illerde de benzer olaya karıştıkları tespit edildi. (AA)

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Bulgaristan Edirne

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