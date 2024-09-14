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  4. Bu kez 'obruk' değil! Görünce hemen haber verdiler... Emniyet şeritleri çekildi

Bu kez 'obruk' değil! Görünce hemen haber verdiler... Emniyet şeritleri çekildi

14.09.2024 14:50
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Bingöl Üniversitesi Enerji, Çevre ve Doğal Afet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü ekipleri, Karlıova ilçesinde yaylada meydana gelen çöküntüyü inceledi. BÜ Enerji, Çevre ve Doğal Afet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğünden Doç. Dr. Fatma Esen "Burası eski bir göl tabanı. Bu göl tabanında siltli malzeme birikmiş durumda. Bu malzeme yeraltı suyunun etkisiyle çökmüş, lokal bir çöküntü görünümünde. Bunun tehlike arz eden bir durum oluşturduğunu düşünmüyoruz" dedi.

Taşlıçay köyüne bağlı yaylada çöküntü olduğunu gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Alanda emniyet şeritleri çekildikten sonra çöküntünün neden kaynaklandığının belirlenmesi amacıyla BÜ Enerji, Çevre ve Doğal Afet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğünden bir ekip yönlendirildi.

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Ekip, çöküntünün meydana geldiği alanda incelemelerde bulundu.

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Ekipte yer alan Doç. Dr. Fatma Esen, yaptığı açıklamada, burada arazi çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi.

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"OBRUK GÖRÜNÜMLÜ AMA OBRUK DEĞİL"

Esen, şunları kaydetti:

"Sahada yaptığımız gözlemlerde şunu fark ettik, saha eski bir göl tabanı. Bu göl tabanında siltli malzeme birikmiş durumda. Bu malzeme yeraltı suyunun etkisiyle çökmüş, lokal bir çöküntü görünümünde. Obruk görünümlü ama obruk değil. Bunun tehlike arz eden bir durum oluşturduğunu düşünmüyoruz. Sadece bu alanda oluşmuş bir çökme olduğu kanaatindeyiz. Vatandaşlarımız için bir tehlike arz etmiyor. Islah çalışması yürütülmesi, kapatılması ya da drenajın açılarak ana hatta bağlanması lazım. Bu şekilde vatandaşlarımız için bir tehlike oluşturmayacağı kanaatindeyiz." (AA)

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AA-20240914-35640759-35640758-BINGOLUN_KARLIOVA_ILCESINDE_YAYLADA_OLUSAN_COKUNTU_INCELENDIBu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bingöl obruk
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