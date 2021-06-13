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  4. Bu kez polis aracı kazaya karıştı! Sultangazi'de şaşırtan anlar

Bu kez polis aracı kazaya karıştı! Sultangazi'de şaşırtan anlar

13.06.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sultangazi'de otomobille polis aracı çarpıştı. O anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Esentepe Mahallesi, Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halindeki polis aracı ile Ömer Gögen yönetimindeki otomobil, Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı üzerinde çarpıştı. Kazada polis aracındaki iki polis memuru ile otomobil sürücüsü Gögen yaralandı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yaralıların yardımına ilk olarak vatandaşlar koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ayağından hafif şekilde yaralan bir polis memuru meslektaşları tarafından hastaneye kaldırılırken, yaralı iki kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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ÇEVREDEKİLER YARDIMA KOŞTU

Öte yandan kaza anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler de, polis aracı ile otomobilin çarpıştığı, çevredekilerin yardıma koştuğu görülüyor.

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DHA

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