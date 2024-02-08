Bu kez Z Kuşağı için anket yapıldı! Sarıgül şaşırtmadı: Listede 4 CHP'li, 3 AK Partili, 2 İYİ Partili, 1 TİP'li var

ORC Araştırma şirketi bu kez Z Kuşağı'nı inceledi. Meclis'teki milletvekillerinden en dikkat çeken isimler gençlere soruldu. Listeye 4 partideki 10 isim girdi.

ZİRVE SARIGÜL'ÜN

Z Kuşağı seçmen grubuna (1997-2005) “Size göre TBMM’de en etkili/öne çıkan milletvekilleri hangileridir?”

sorusu yöneltildi. Zirveyi yüzde 36,5'le CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül aldı. Sarıgül özellikle TikTok'ta yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Listenin ikinci sırasında ise yüzde 31,6 ile AK Partili Ceyda Bölünmez Çankırı yer aldı. Onu yine CHP'li Veli Ağbaba yüzde 30.3 ile takip etti.

İlk 3 bu şekilde oluşurken TİP'li Sera Kadıgil, İYİ Partili Küşad Zorlu, AK Partili Osman Gökçek, CHP'li Ali Mahir Başarır, İYİ Partili Turhan Çömez, CHP Gizem Özcan ve AK Eyyüp Kadir İnan da listede kendine yer buldu.

ORC'nin araştırmasından çıkan sonuç ise şu şekilde;







