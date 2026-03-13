"Bu kırışıklık açılmaz" deme! Okul kıyafetlerini tertemiz yapmanın yolları

İşte forma yıkama ve ütüleme işlerini kat kat hızlandıracak rehber!

1. Meyve suyu lekelerine anında müdahale et.



Okul hayatından boya, meyve suyu ve çimen gibi lekeler eksik olmaz. Bu tür lekelere kuruduktan sonra müdahale etmek ise fazlasıyla zordur. Üniformada bu tür lekeler fark ettiğin anda anında hareket etmen gerekir. Örneğin; mürekkep lekesine biraz süt, meyve suyu lekesine ise maden suyu dökerek yıkama öncesinde mucizevi dokunuşlar yapabilirsin.

2. Sakızlarla savaşmayı öğren.



Okul sıralarındaki bir diğer istenmeyen sürpriz, sakız gibi inatçı maddelerdir. Üzerine sakız yapıştığını gördüğün bir pantolonu veya gömleği kaldırıp atmana gerek yok. Öncesinde bölgeye buz küpüyle baskı yaparsan sakızı dondurur ve kalıp gibi kumaştan söküp atarsın. Bu sırada kumaşta renk değişimi olmasını da önlersin. Yapıştırıcı izleri için ise lekeye bulaşık deterjanı dökebilir ve ardından makineye atabilirsin.

3. Renkleri soldurmadan yıkamaya dikkat et.



Sık yıkanan üniformalarda özellikle pantolon ve süveter gibi parçalar, bir süre sonra koyu tonlarını kaybederek cansızlaşmaya başlar. Bunu önlemek için siyah gibi koyu tonları nasıl yıkayacağını öğrenmen gerekir. Bu tür parçaları yıkarken makineye çok az beyaz sirke eklersen, renklerin sabitlenmesini sağlarsın. Kumaşları ters çevirip yıkaman ise seni tüylenme derdinden kurtarır.

4. Kumaş uyarılarını göz ardı etme.



Yıkama öncesinde her kumaşı kendi uyarılarına göre makineye atman gerekir. Tüm hafta yoğun çalışırken ve çamaşırlar için genelde tek bir günü ayırırken, her şeyi aynı anda yıkamak istemen çok normal. Ama böyle yaparsan kumaş ömrünü azaltır, renkleri soldurur ve aradığın özenli üniforma görünümünü elde edemezsin.

5. Ütü seçimini doğru yap.



Yıkama sonrasında başlayan esas kabus ütüleme aşamasıdır. Aslında doğru bir ütü seçimi sonrası bu aşama düşünmediğin kadar hızlı ve keyifli olabilir. Özellikle güçlü, etkili ve hafif bir ütü edinirsen hem kolların yorulmaz hem de kırışıklıklar tek seferde açılır. Böylece emekten de zamandan da tasarruf edersin. Üstelik kumaş yanma veya aşındırma riski de olmaz.

6. Buhar gücünden faydalan.



Tercih ettiğin ütünün buhar gücü, bazen aradığın esas kahraman olabilir. Çünkü inatçı kırışıklıkların en büyük düşmanı buhardır. Kurutmalı makinen varsa bunun için makinenden de faydalanabilirsin. Eğer yoksa, ütündeki etkili buhar gücünü kullanarak kırışıklıkları sadece saniyeler içinde açabilirsin.

7. Yakalara ve manşetlere özen göster.



Bir üniformanın temizliğini ve ütüsünü, yakalar ve manşetler gösterir. Ama bu alanlar aynı zamanda en zor şekle giren alanlardır. Eğer yıkama esnasında yakalara yaka çubuğu takar veya ütüleme sırasında güçlü buhar etkisinden faydalanırsan, bu sorunu da anında çözmüş olursun. Özetle, üniformalara tek bir dokunuşla jilet gibi bir görünüm kazandırırsın.

8. Doğru askı kullan.



Askı kullanımı, hem kurutma hem dolapta saklama aşamasında önem taşır. Örneğin; yıkadığın kıyafetleri eğer silkeleyerek asar ve bu sırada askı kullanırsan, kırışıklık miktarını minimuma indirirsin. Ütüleme sonrası kalın ve omuz destekli askılara asarak dolaba yerleştirirsen, kumaşın kendi kendine deforme olmasını ve tekrar kırışmasını önlersin. Bu da kumaşın şeklini daha uzun süre korur.